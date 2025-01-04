北京聞風：加碼促消費 應對內外挑戰 ／文：鍾鳴九

趙辰昕指，要把促消費和惠民生結合起來，從促進居民增收減負、豐富消費產品服務供給、培育消費新增長點、改善消費環境4個方面加力施策。

補貼綠色產品 助生產側轉型

值得注意的是，會上提出要加力擴圍實施「兩新」（即大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，將手機、平板、智能手表手環等消費品納入到支持品類。

中國宏觀經濟研究院經濟研究所副所長郭麗岩認為，補貼的產品集中在綠色低碳與智能化升級的品類，通過促進這方面的消費，帶動生產側的轉型升級。

近期中央陸續出台多項刺激消費的政策措施，包括消費品「以舊換新」、促服務消費20條等。去年12月中旬召開的中央經濟工作會議，更是將提振消費列為今年首項重點任務。

穩民眾預期 激活市場

國家主席習近平在近日舉行的全國政協新年茶話會上表示，預計2024年國內生產總值增長5%左右，即可以完成年初設定的經濟增長目標。北京大學經濟學院教授、國民經濟研究中心主任蘇劍稱，消費取決於民眾的收入水平和消費願望。按照官方口徑，國內生產總值穩步增長意味着民眾收入還在增加，購買力也在增加。同時，穩消費還是要穩預期，消除民眾消費的後顧之憂，提高消費者的邊際消費傾向，激活超大規模市場。

中央財辦：經濟仍受困

中央財經委員會辦公室副主任韓文秀近日撰文指出，中國經濟運行仍面臨一些困難挑戰，國內需求特別是消費需求不足，外部環境變化帶來的不利影響加深。

有分析人士認為，曾多次揚言對華加徵關稅的美國候任總統特朗普即將重回白宮，中國此時加碼促消費，以對冲可能受關稅影響走弱的出口對經濟的負面影響。

專家：以確定應對不確定

郭麗岩指出，從整體國民經濟循環來講，通過提振消費挖掘國內市場的需求潛力，夯實「內循環」基礎，推動國內市場擴量提質升級；在充分開放的環境下，以有吸引力的內核匯聚全球要素資源，促進內外部市場聯動與產業深度融合，以自身的確定性來應對外部風險與不確定性，這是大國推動高質量發展和應對變局的戰略選擇。

文：鍾鳴九