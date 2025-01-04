指違憲危國安 台內政部申解散統促黨 稱涉黑破壞生命財產 人民恐懼

內政部：尊重立場 不接受犯法

內政部表示，據統促黨呈報該黨逾3萬黨員，且長期從事系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢涉犯《國家安全法》、《反滲透法》、「台灣地區與大陸地區人民關係條例」、《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》、「組織犯罪防制條例」及《刑法》等。內政部稱尊重統促黨政治立場，但不能接受政黨成員屢犯法規、侵害人民權益，也不容許政黨支黨部或地方黨部主要幹部與幫派高度重疊。

被視「急統派」 涉「共諜」案

被視為「急統派」的統促黨於2005年成立，主張兩岸統一、「一國兩制」，總裁是有黑道背景的「白狼」張安樂，該黨與大陸關係密切，近日亦牽涉「共諜」案。中央社報道，統促黨温姓幹部被控經商回台後，拉攏同為統促黨幹部的朱姓、江姓退役軍官，前往大陸與統戰官員碰面，幫大陸當局發展組織蒐集情資。3人依《國安法》起訴後，近日獲准保釋。

陸委會籲陸停複合施壓

展望2025年兩岸關係，台灣陸委會主委邱垂正昨在廣播節目表示，期待兩岸不要預設立場，有對等尊嚴、正常、健康的交流與對話，呼籲中共停止對台複合性施壓。大陸海協會會長張志軍發表題為「賡續使命，揚帆遠航」的新年寄語，表示將堅守一個中國原則立場，堅定維護國家主權和領土完整，促進兩岸同胞交流交往、走近走親，推動兩岸關係和平發展、融合發展。