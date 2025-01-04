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專家：提振消費築牢經濟回升基礎

【明報專訊】「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新行動）、「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）政策是2024年經濟工作的重要發力點。人民網昨引述中國貿促會研究院院長趙萍表示，大力提振消費將為擴大內需、推動經濟回升向好打牢基礎。

「從經濟增量看，消費是經濟增長的第一拉動力，且有進一步提升的空間。」趙萍表示，「兩新」政策意味將帶來消費模式、消費業態和消費體驗的創新，為企業研發新產品、新服務創造新的市場。各地在落實「兩新」政策的同時，要開拓相關的商品和服務市場。對於「兩新」政策擴圍，中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英表示，要將更多細分產品納入支持範圍，擴大覆蓋面。

2024年3月，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》系統部署「兩新」工作，7月統籌安排3000億元（人民幣，下同）超長期特別國債加力支持。年底中央經濟工作會議明確「加力擴圍實施『兩新』政策」。

「兩新」帶動銷售6900億元

截至2024年12月12日，「兩新」帶動汽車更新520多萬輛、銷售額6900多億元，家電換新4900多萬台、銷售額2100多億元人民幣，老舊設備更新200多萬台套。

今年全方位擴大內需的另一重要突破口是「兩重」，將增加發行超長期特別國債，包括將重點都市圈城際鐵路建設等項目納入支持範圍。

明報記者

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