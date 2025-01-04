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內地加力促消費 買手機平板享補貼 李強調研電器店 稱今年以舊換新再擴圍

【明報專訊】中央經濟工作會議提出今年要加力擴大範圍實施「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策後，國家發改委昨介紹促消費具體措施時宣布，實施手機等數碼產品「購新」補貼。國務院總理李強新年首站也選擇到家電和消費電子大省山東調研，前往濟南的電器店了解手機銷情，要求繼續實施好消費品以舊換新補貼政策，進一步加大支持力度、拓寬適用範圍。

三方面加力 簡化審批流程

國家發改委副秘書長袁達昨在國新辦記者會介紹，今年將加力擴圍實施「兩新」政策。一是擴大範圍，將設備更新支持範圍擴大至電子信息、安全生產、設施農業等領域，實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品給予補貼。二是提升標準。進一步提高新能源城市巴士及動力電池更新、農機報廢更新補貼標準；加大家裝消費品換新支持力度。三是完善機制，進一步簡化設備更新審批流程，優化消費品以舊換新的資金分配，向去年工作成效較好的地區傾斜等。

發改委：促增收減負

國家發改委副秘書長肖渭明強調，消費是擴大國內需求的重要內容，去年以提振消費為重點擴大國內需求，消費潛力加快釋放。展望2025年，將實施提振消費專項行動（見表），把促消費和惠民生結合起來施策，包括要促進居民增收、減負，豐富消費產品服務供給等。其中一項備受關注的是，去年各地相關補貼主要集中在汽車、家電領域，今年數碼產品「以舊換新」消費也可獲得補貼。

國務院總理李強前日到山東濟南調研時，首先來到泉城路的京東電器旗艦店，了解家用電器、手機銷售等情况，聽取山東省消費品以舊換新政策落實和促進消費工作匯報。央視畫面顯示，李強到華為展位，拿起不同款式的手機，了解手機性能，詢問銷售情况。

李強指出，消費品以舊換新對於滿足百姓高品質生活需求、釋放消費潛力、帶動產業升級、暢通經濟循環具有重要意義；今年要繼續實施好這一政策，進一步加大支持力度、拓寬適用範圍，做好補貼資金接續；要提供舊產品回收、新產品安裝等一條龍服務，便利群眾消費，並加強政策宣傳解讀，讓群眾更清楚地了解政策，享受實惠。

李：大力推進充換電基建

李強還到「車網互動」（電動車與電網連接智能充電、放電）充換電示範站參觀，他指出，中國智能網聯新能源汽車保有量持續攀升，蘊藏巨大的充換電需求；要大力推進充換電基礎設施建設，完善配套支持政策，在發展充換電服務等方面不斷探索創新。

人口過億的山東2024年率先成立消費品以舊換新工作專班，截至2024年12月18日，全省汽車報廢更新提交申請44.6萬份，數量超全國1/6。作為工作成效較好的地區，山東也將在2025年的消費品以舊換新資金分配中佔得先機。

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