稱墮胎損男方血脈 河源醫院標語惹議即撤

有河源市民近日於社交平台發圖，披露醫院的候診大廳內，設置了多個「家庭教育公益展覽」主題宣傳展板，寫着墮胎的各種壞處，除了「斷祖宗的血脈」、「最大的忤逆不孝」、「破壞整個家族生命信息」等用語，還直白宣告「墮胎就是殺兒女」。展板還用圖文介紹，「墮過胎的媽媽所生的第一胎，大多叛逆性強，智商偏低，體質偏弱」；反之，沒墮過胎的媽媽，孩子「乖巧、孝順、守法」。

網民曝光被指「散播未經取證」信息

河源友好醫院回應，展板是由外部的公益宣傳人員擺放，目前已經撤除。河源市衛健局前日稱已對此事連夜做出「處理」。最先曝光這一現象的網民透露，當他發帖後，院方聯繫他認為其「散播未經取證」的信息，引發不安，還稱「將持續聯合河源市網絡中心等部門，對本次事件進行追責」。

官媒：封建腐朽 似製造男女對立

《新京報》評論指出，雖然醫院初衷可能是為了宣傳墮胎的危害性，但即使如此，也該建立在科學的依據之上。評論認為這樣的宣傳內容，帶着封建、腐朽味，某程度上還有點「恐嚇」和「製造對立」的意味，好像一旦女方墮胎流產，對男方的負面影響會波及數代人。該報還呼籲查詢其他醫院有無類似標語，還要進一步要求醫療機構把控宣傳標語的製造。

稱重男輕女 河源人：阻嚇墮女胎

大部分網民對該標語相當反感，新浪微博一項調查顯示逾八成投票「理解不了」。惟不少河源網民稱，當地有非常強烈的重男輕女觀念，查胎兒性別情况普遍，墮女胎情况屢禁不絕，該標語是在嚇唬男方，屬於「魔法對轟」。河南電視台則直言「以怪打怪」實不可取，公眾不是小童，不能用像「吃糖肚子會長蟲子」這樣的謊言來宣傳。