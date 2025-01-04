明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

稱墮胎損男方血脈 河源醫院標語惹議即撤

【明報專訊】「墮胎流產，斬斷的是男方祖宗的血脈，損傷的是男方家族的元氣」……廣東河源友好醫院近日在院內推出多個反墮胎主題宣傳展板，內容不僅涉及兩性爭議，還以「科學」角度稱墮過胎再生育，孩子愛頂撞、智商低。官媒直指宣傳語內容「封建腐朽」；但亦有當地民眾透露，有關宣傳旨在嚇阻夫家「查性別墮胎」行為。

有河源市民近日於社交平台發圖，披露醫院的候診大廳內，設置了多個「家庭教育公益展覽」主題宣傳展板，寫着墮胎的各種壞處，除了「斷祖宗的血脈」、「最大的忤逆不孝」、「破壞整個家族生命信息」等用語，還直白宣告「墮胎就是殺兒女」。展板還用圖文介紹，「墮過胎的媽媽所生的第一胎，大多叛逆性強，智商偏低，體質偏弱」；反之，沒墮過胎的媽媽，孩子「乖巧、孝順、守法」。

網民曝光被指「散播未經取證」信息

河源友好醫院回應，展板是由外部的公益宣傳人員擺放，目前已經撤除。河源市衛健局前日稱已對此事連夜做出「處理」。最先曝光這一現象的網民透露，當他發帖後，院方聯繫他認為其「散播未經取證」的信息，引發不安，還稱「將持續聯合河源市網絡中心等部門，對本次事件進行追責」。

官媒：封建腐朽 似製造男女對立

《新京報》評論指出，雖然醫院初衷可能是為了宣傳墮胎的危害性，但即使如此，也該建立在科學的依據之上。評論認為這樣的宣傳內容，帶着封建、腐朽味，某程度上還有點「恐嚇」和「製造對立」的意味，好像一旦女方墮胎流產，對男方的負面影響會波及數代人。該報還呼籲查詢其他醫院有無類似標語，還要進一步要求醫療機構把控宣傳標語的製造。

稱重男輕女 河源人：阻嚇墮女胎

大部分網民對該標語相當反感，新浪微博一項調查顯示逾八成投票「理解不了」。惟不少河源網民稱，當地有非常強烈的重男輕女觀念，查胎兒性別情况普遍，墮女胎情况屢禁不絕，該標語是在嚇唬男方，屬於「魔法對轟」。河南電視台則直言「以怪打怪」實不可取，公眾不是小童，不能用像「吃糖肚子會長蟲子」這樣的謊言來宣傳。

上 / 下一篇新聞