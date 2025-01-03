駐京周記：發燒感冒襲北方 恍回3年前

本地醫院的發燒門診已經塞滿了前來就醫的男女老少，大家都戴着口罩，咳嗽聲震天動地，一瞬間以為穿越回了3年前。

H1N1強度未變 對症下藥有好轉

和醫生了解過之後得知，北方已經到了急性呼吸道傳染病高發期，此輪病情主要以流感（以甲型H1N1病毒為主）多見，發病人數與去年相比有所提升，主要症狀為發燒、咳嗽等上呼吸道感染症狀。儘管來勢洶洶，但病毒強度和去年相似，且服用奧司他韋、瑪巴洛沙韋等藥物即可縮短病程。

記者也詢問了身邊染病的朋友，發現大家也全是因為甲流「倒下」，普遍有一兩天發燒，服藥之後症狀有所好轉。

人類偏肺病毒感染升 新冠處低水平

而據北京《新京報》報道，北京市疾控中心對近期傳染病形勢做出說明時也強調，目前北京市呼吸道傳染病感染呈現上升趨勢，感染比例最多的5種病原體依次為流感病毒、人偏肺病毒、肺炎支原體、新型冠狀病毒、腺病毒。其中，流感病毒感染預計在2025年1月上旬達到高峰；肺炎支原體感染呈現波動下降趨勢；新冠病毒感染處於低水平。同時，諾如病毒正處於中高強度感染水平，常引致急性腸胃炎。

同時此次流行的人類偏肺病毒感染人群也有所上升。據北京市疾控中心介紹，人類偏肺病毒是一種會引發急性呼吸道感染的常見病毒，可透過飛沫、接觸分泌物傳播。該病毒感染的潛伏期一般為3至6天，全人群普遍易受感染，但症狀的嚴重程度因人而異。

感染人類偏肺病毒的常見症狀有咳嗽、發燒、鼻塞和呼吸短促等上呼吸道感染症狀。對於大多數人來說，人類偏肺病毒感染表現為自限性疾病，多數在一周左右症狀逐漸緩解。目前，還沒有針對人類偏肺病毒感染的特效藥物和疫苗，以對症支持治療為主。

不過醫生也提示，有發燒流涕等症狀的病人，尤其老年群體及兒童，應及時就醫，查明病因後對症下藥，避免「藥不對症」貽誤病情。

明報記者 王佩凡