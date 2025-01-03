明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

駐京周記：發燒感冒襲北方 恍回3年前

【明報專訊】跨年前，記者返回河北老家。原本打算來個親戚朋友大聚會，沒想到接到了親友們接二連三的拒絕，理由全是因為感冒。記者的祖母也因為感冒，發燒到39℃，忙不迭去醫院抽血檢查，化驗結果是感染流感病毒甲型H1N1。

本地醫院的發燒門診已經塞滿了前來就醫的男女老少，大家都戴着口罩，咳嗽聲震天動地，一瞬間以為穿越回了3年前。

H1N1強度未變 對症下藥有好轉

和醫生了解過之後得知，北方已經到了急性呼吸道傳染病高發期，此輪病情主要以流感（以甲型H1N1病毒為主）多見，發病人數與去年相比有所提升，主要症狀為發燒、咳嗽等上呼吸道感染症狀。儘管來勢洶洶，但病毒強度和去年相似，且服用奧司他韋、瑪巴洛沙韋等藥物即可縮短病程。

記者也詢問了身邊染病的朋友，發現大家也全是因為甲流「倒下」，普遍有一兩天發燒，服藥之後症狀有所好轉。

人類偏肺病毒感染升 新冠處低水平

而據北京《新京報》報道，北京市疾控中心對近期傳染病形勢做出說明時也強調，目前北京市呼吸道傳染病感染呈現上升趨勢，感染比例最多的5種病原體依次為流感病毒、人偏肺病毒、肺炎支原體、新型冠狀病毒、腺病毒。其中，流感病毒感染預計在2025年1月上旬達到高峰；肺炎支原體感染呈現波動下降趨勢；新冠病毒感染處於低水平。同時，諾如病毒正處於中高強度感染水平，常引致急性腸胃炎。

同時此次流行的人類偏肺病毒感染人群也有所上升。據北京市疾控中心介紹，人類偏肺病毒是一種會引發急性呼吸道感染的常見病毒，可透過飛沫、接觸分泌物傳播。該病毒感染的潛伏期一般為3至6天，全人群普遍易受感染，但症狀的嚴重程度因人而異。

感染人類偏肺病毒的常見症狀有咳嗽、發燒、鼻塞和呼吸短促等上呼吸道感染症狀。對於大多數人來說，人類偏肺病毒感染表現為自限性疾病，多數在一周左右症狀逐漸緩解。目前，還沒有針對人類偏肺病毒感染的特效藥物和疫苗，以對症支持治療為主。

不過醫生也提示，有發燒流涕等症狀的病人，尤其老年群體及兒童，應及時就醫，查明病因後對症下藥，避免「藥不對症」貽誤病情。

明報記者 王佩凡

上 / 下一篇新聞