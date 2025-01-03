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黃岩島升五星旗起飛直升機 海警宣主權

【明報專訊】中國持續加强控制黃岩島海域，中國海警川山艦元旦清晨舉行新年首次升國旗儀式，央視也曝光中國海警首次在該海域起飛艦載直升機，訓練海上搜救，宣示領土領海主權。

伴隨2025年第一縷海上日出，正在黃岩島海域巡航的中國海警川山艦，在晨曦中舉行升旗儀式。央視形容現場執法員「面向國旗肅立，莊嚴敬禮」，伴隨《義勇軍進行曲》的奏響，五星紅旗冉冉升起，象徵新年的開始。川山艦執法員黃宗柳表示，新的一年裏，「我會堅守在祖國的海疆，不斷為海警事業貢獻自己的力量。」

央視還披露了中國海警艦載直升機在黃岩島海域起降執行任務。短片可見，編號5303海警船上的直9艦載直升機，在黃岩島上空盤旋數十分鐘，實現海空管控全面覆蓋，重點演練科目包括繞艦航行、低空飛行和快速起降，顯示中方有能力快速抵達相關空域並駐留現場空中。

菲撈無人潛航器 憂中方深入內部

中國國際戰略學者楊霄稱，有關舉措實際上是針對美菲長期在南海的戰略部署。他指出，菲方日前一架C208型機非法侵入黃岩島領空，中國海警依法警告驅離。

基於兩國南海爭端持續熾熱，菲方高度警惕中方動向。據法新社報道，菲律賓漁民周一在位於馬斯巴特省（Masbate）海域撈起一艘無人潛航器，約兩米長，外形類似魚雷，黃色外殼上印有「HY-119」字樣，配有天線和攝像頭。當地警方表示，翻查資料後發現「HY-119」是中國的水下導航通訊系統，認為該無人潛航器構成「潛在國家安全影響」，已於翌日移交菲海軍。馬斯巴特省位於菲律賓中部，菲方擔憂中國已控制潛航器深入內部。

相關字詞﹕黃岩島 南海主權爭議 中菲關係

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