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揑造秘聞 90後博主裁誹謗開國上將 製片稱「1983年嚴打」緣起楊得志 楊女：極大困擾

【明報專訊】中共著名猛將、開國上將楊得志（1911-1994）多年來一直是網紅編造話題對象，內容包括楊得志女兒因度蜜月遭流氓調戲，女婿和侄子被打死，進而引發了持續3年的「1983年嚴打」（嚴厲打擊嚴重刑事犯罪活動）等「歷史秘聞」。楊的女兒楊秋華通過訴訟維權，起訴其中典型傳播者，北京互聯網法院近期裁定網民蔡××揑造事實構成誹謗，判令向楊秋華書面賠禮道歉。

傳謠稱被打死 「愛人活得好好的」

「我父親（楊得志將軍）根本沒有侄子，我愛人現在還活得好好的，但是現在謠言還是不斷。」成都媒體「紅星新聞」引述楊得志三女楊秋華表示，大約在10多年前，網上陸陸續續出現關於楊得志以及她的謠言，如「1983年開國上將的女兒被調戲、女婿被打死」、「開國上將侄子被混混群毆致死」等不同版本。

楊秋華稱，這些謠言給她造成了極大困擾，她也曾經找過相關發布平台並委托律師發函，但沒想到謠言愈來愈多，有的甚至以短片形式，分上、中、下集播出。對此，楊秋華自2023年開始決定通過法律手段維權，她將網上流傳甚廣的一段8分22秒短片發布者、帳號為「如翼歷史」的蔡姓管理人告上法庭，認為該短片一經發布，影響範圍極大，流傳甚廣，使得楊得志的社會評價降低，侵犯了逝者的名譽，要求蔡姓發布者書面賠禮道歉。

北京互聯網法院上月13日判決，認為蔡姓被告揑造楊得志親屬遇害身亡導致「嚴打」開始等事實，已經對楊得志構成誹謗，勢必引起相關公眾的誤認，降低了楊得志的社會評價，侵犯了楊得志的名譽。「如翼歷史」發短片時擁有近85萬粉絲，短片下架前瀏覽量為877.3萬，點讚量12.2萬，轉發量2.2萬。

指損核心價值觀 判書面賠禮道歉

判決書還認為，涉案影片不僅傷害了楊得志遺屬的感情，更損害了楊得志及其英雄事迹所體現的全社會、全民族的共同情感，損害了英烈所代表的社會主義核心價值觀，侵犯了社會公共利益。為此，被告應當承擔侵權責任，向原告楊秋華賠禮道歉。

蔡姓被告是名「90後」，他辯解稱，涉案帳號轉載的內容均為關於抗戰英雄的故事，初衷是弘揚愛國主義精神，未刻意詆譭任何一名英雄。蔡又稱，因審核不嚴，轉載內容可能損害了楊得志的名譽，願意賠禮道歉。上月19日，蔡某手寫致歉書交予法院。

內地2018年5月實施的《英雄烈士保護法》規定，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽，損害社會公共利益的，依法承擔民事責任，甚至追究刑事責任。

中共長征功臣 一生參與千戰役

目前未知蔡某會否被當局追究刑事責任。楊秋華則表示，只希望通過判決澄清事實，在他道歉後，「也不希望多追究他什麼責任」。

楊得志從參加湘南暴動起，到在中共紅軍長征率隊開路，之後經歷抗日戰爭、國共內戰、韓戰、越戰，參加和指揮過上千次戰役、戰鬥，是中共知名的悍將。

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相關字詞﹕嚴打 名譽權 楊得志 開國上將 道歉 誹謗

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