台法院三開羈押庭 柯文哲4人再被拘

柯文哲昨上午到新竹探望住院父親，下午1時向北院報到，在候審室等候開庭。民眾黨代理黨主席黃國昌、立委張啟楷、網紅「四叉貓」和大批民眾昨晚排隊進場旁聽。場外10餘名「小草」（柯粉絲）晚間也聚集聲援，警方增加20名警力維安，台北地檢署（北檢）和北院周邊重點區域架設水馬。

檢方稱柯具實質影響力 或有串供可能

柯：過半黨員曾獲傳喚 促明列不可接觸人員

法官要求檢辯雙方針對有無羈押的必要做說明。公訴檢察官主張，柯文哲的實質影響力不因辭黨主席與否而有差異，並提及柯案串供、翻供已成事實，指柯文哲交保不到一周，民眾黨前立委蔡壁如即否認偵查中供辭，禁止接觸同案共犯或證人的命令效果有限。

柯文哲在庭上表示，整個黨一半以上的人都被傳喚過，請檢察官明列出哪些人不得接觸；並反問檢方，「就是要關柯文哲的話，可以明講」，質疑檢方一直想羈押他，是因為最初偵查動作太大，現在下不了台。

柯文哲也說，大家都知檢察官的目標只有柯文哲一個人，其他人都不重要。至於針對逃亡之虞與交保金的部分，柯文哲說，現在每次出門都有3到4個記者站在家門口，哪裏有逃亡的問題？而交保金就算再拉高也是賣房子，這需要時間處理。

民眾黨現3000人「入黨潮」

柯文哲認為，不會因為他被關進土城看守所，就沒有影響力。事實上柯文哲元旦請辭黨主席後，民眾黨湧現「入黨潮」，一度導致線上系統飽和。民眾黨秘書長周榆修昨日表示，從1日下午到2日早上有3000人申請入黨，很感謝「小草」用實際行動加入民眾黨的大家庭。

在柯文哲等4人庭訊審問結束後，合議庭深夜裁定，諭知4人均羈押禁見。