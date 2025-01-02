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延遲退休暫行彈性制度

【明報專訊】人力資源社會保障部、中央組織部、財政部昨（1日）發布《實施彈性退休制度暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）並作官方解讀，允許僱員與僱主協商決定是否執行全國人大常委會去年9月推出的漸進式延遲退休方案，早於新規年齡退休者須按新規補足社保。計劃今年一季度退休人士將不符合提前至少3個月書面申請的要求，當局表示會「特事特辦」。

新華社報道，根據最新法例，男性法定退休年齡從原來的60歲逐步延至63歲，女性則從50歲延至55歲、或從55歲延至58歲。《暫行辦法》提出，僱員可選擇「向前彈」，不早於修例前的男60歲、女50或55歲；亦可選擇「向後彈」，在最新法定退休年齡基礎上進一步自願延遲退休最多3年。若僱員申請「向前彈」，則須要按退休年份對應的基本養老金最低繳費年限交足社保。據「央視新聞」報道，假設一名男性僱員2031年達到改革後的法定退休年齡，當年的最低繳費年限是16年；如果他選擇2029年提前退休，只需滿足最低繳費年限15年。對於「向後彈」者，仍按法定退休年齡計算即可。

未明確禁官員、國企高管「向後彈」

《暫行辦法》並未明確禁止官員、國企高管選擇「向後彈」。有關規定指出，公務員、國有企事業單位領導人員及其他管理人員，達到法定退休年齡時應當及時辦理退休手續；機關和國有企事業單位工作人員彈性退休的，應當按照幹部人事管理權限和規定程序報批同意。

相關字詞﹕社保 彈性 退休 延遲退休

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