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柯文哲辭民眾黨主席 黃國昌代理 保釋再遭撤 台高院：柯可能與共犯及證人勾串

【明報專訊】台灣民眾黨主席柯文哲等人涉及京華城案及政治獻金案，台北地檢對4人提出二次抗告。台北高院昨（1日）晚間撤銷原裁定，發回台北地院重開羈押庭。柯文哲昨也正式請辭黨主席，他稱不能讓冗長的司法程序模糊焦點，干擾民眾黨發展。民眾黨中央委員推舉黃國昌任代理黨主席。

綜合中央社等台媒報道，民眾黨昨下午在民眾黨新中央黨部的台玻大樓3樓召開擴大中委會會議，由柯文哲親自主持。他在會上請辭黨主席，隨後中央委員會推舉黃國昌代理黨主席，包括柯文哲在內的14名中央委員，都同意支持黃國昌為代理黨主席。

會議結束後，柯文哲透過直播向支持者說明心境與請辭決定。他表示，他不能讓冗長的司法程序模糊焦點，干擾民眾黨發展，不希望整個黨被拖累。他對民眾黨有責任，絕對不會因為他個人的因素，讓民眾黨發展受阻。

恐掀退黨潮 柯籲民眾續支持

柯文哲強調，雖然他辭去黨主席，但仍是民眾黨終身黨員、終身志工。有媒體報道因為他的關係可能掀起「退黨潮」，他拜託大家繼續支持民眾黨。

柯文哲搭車離開台玻大樓時，現場支持者聚集，不斷高喊「永遠的選擇，柯文哲」、「阿北加油」。

民眾黨中央委員江和樹表示，柯文哲依然是終身黨員跟志工，精神會永遠留在民眾黨。會中推舉黃國昌擔任代理主席，「15名中央委員，當場有14人同意，只有黃國昌沒有舉手」。他並稱，現在黨內狀况低迷，柯文哲是被逼迫而離開，是深愛民眾黨才做出這個選擇。

根據民眾黨黨章，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推1人代理，並應在出缺後半年內完成補選。中央社引述民眾黨人士表示，雖然黃國昌沒談到補選登記，但黨內評估黃國昌是適合人選，未來補選程序就緒後，黃國昌預料將登記參選，屆時當選機率高。

柯文哲在台北市長任內涉於京華城等案收賄、圖利，上月底遭台北地檢署起訴求處28年半重刑。他隨後二度獲交保，檢方前天再度提出抗告。台北高等法院昨晚撤銷原裁定，發回台北地院。

台北高院認為，本案多數被告均否認犯罪。基於趨吉避凶、脫免罪責之基本人性，被告與共犯、同案被告、相關證人間，有長官部屬、黨務幕僚或親友關係，有事實足認4人與其他被告、證人間有高度相互勾串可能。

高院也指出，4人保釋在外，顯然可輕易利用通訊軟件隱密通訊，而與共犯或證人勾串。高院認為檢察官抗告有理，因此撤銷原裁定。

相關字詞﹕黃國昌 京華城案 民眾黨 柯文哲

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