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除夕倒數冷熱不一 地方官有齊慶有抽查

【明報專訊】內地各大城市民眾在除夕夜倒數喜迎2025新年，各地官方對跨年態度不一，多地官民共度良宵，有的地方則不鼓勵大型活動，甚至嚴陣以待，其中上海市委書記陳吉寧前晚到豫園老街一路等繁華地段突擊檢查，强調「愈是逢年過節愈要繃緊安全之弦、守牢安全底線」。

滬書記查豫園 杭州9萬人放氣球

綜合內地媒體報道，京、津、冀、豫、渝、浙等地官媒聯合報道各地跨年盛况。重慶解放碑有過萬人聚集，新年鐘聲響起一刻共同放飛氣球。浙江杭州湖濱步行街近9萬人同樣以放飛氣球迎接新年到來，有22歲李姓男子在人群中向天發射煙花被警方當場扣查。河南信陽萬達廣場有氣球突然在室內人群頭頂爆燃，有人輕傷。山東青島則舉行煙花表演，市民散場後迫爆青島地鐵。北京首鋼園、天津鼓樓廣場、河北石家莊正定古城網絡連線共同倒數，是三地官方首次攜手。

東莞煙花突取消 遊客砸售票處

在近月接連多宗惡性事件的陰霾下，部分城市官方採取保守態度，但未禁民間自發活動。北京王府井有大量民眾聚集倒數，但當地著名的裸眼3D熒幕全程熄滅，有市民表示掃興。上海有市民表示，眾人到外灘倒數後四周一片安靜，無燈光、煙火等，形容場面尷尬。

廣東廣州有大批市民前往市內各處地標倒數，廣州塔投出「2025 HAPPY NEW YEAR」燈光並延長開放至凌晨。廣東東莞景區「荷塘印象」以跨年煙花吸引大量遊客卻臨時取消煙花，有遊客打砸景區售票處，景區昨宣布無條件退款。

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