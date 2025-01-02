賴清德新年講話 籲民主國團結迎變局

據中央社報道，賴清德昨發表上任後首次新年談話，主題為「以民主厚植國力，迎向世界新局」，談話後接受媒體提問。他回顧2024年稱台灣面對挑戰，也充滿榮耀；感謝每一名台灣人在崗位上的付出，推動台灣進步，創造台灣的榮耀，也讓台灣有更大的能量，在世界嶄露頭角。

媒體詢問，世界各地在2024年舉行選舉後，有些國家的領導人更換，2025年迎來新局勢，若與美國和其他民主國家合作，台灣應採取哪些行動。賴清德表示，他一向主張「極權主義愈集結，民主國家應該愈團結」，並就幾個面向共同合作。

打造強韌民主供應鏈 抗紅色傾銷

賴清德表示，第一個是穩定印太，促成世界和平，特別是防務與安全的強化跟合作，或應對灰色侵擾。第二是守護民主方面的合作，特別針對認知作戰、網絡作戰等，避免民主陣營、民主體制受威脅，影響人民。第三，一定要共同打造更強韌的民主供應鏈，以因應紅色供應鏈的低價傾銷，如果做得不好，會影響世界各國的經濟跟產業，連帶影響民主國家人民的生活。

賴清德強調，這些面向都非常重要；他非常希望在新的一年，民主國家能更團結，達到和平、民主跟繁榮的目標。