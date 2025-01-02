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元旦繁體MV 東部戰區稱隨時能戰 航艦無人機紛出演 民眾黨指樂曲藏野心

【明報專訊】2025年元旦，解放軍東部戰區在互聯網上傳一支名為《中國人》的繁體字幕MV，畫面搭配2024年台海大事件及解放軍多款新型軍備，包括前不久下水的四川艦，以及「虎鯨」號無人作戰艇、運-20、雙航母編隊等一系列海天重器，配上劉德華的同名歌曲，強調「戰區官兵枕戈待旦、隨時能戰，堅決維護祖國統一」。

劉德華唱《中國人》 穿插對台軍演片段

東部戰區這支長約1分55秒的MV，背景音樂是本港藝人劉德華歌曲《中國人》。MV配文稱：「幸生華夏地，能做中國人。流注軒轅血，匹夫鑄漢魂。2025年第一天發布MV《中國人》獻禮新年，展現戰區官兵枕戈待旦、隨時能戰，堅決維護祖國統一的決心意志和能力底氣，炎黃子孫同文同種、同根同源，血脈親情永相連。」

MV以拖着絢爛馬赫環的殲-35A開場，首一分鐘混剪了解放軍2024年5月和10月在台灣本島周邊舉行「聯合利劍」系列圍台軍演畫面。其中，部分畫面使用東部戰區2024年上傳的「坐着軍艦看花（蓮、台）東」畫面，包括殲-20機師遠眺台灣中央山脈、大陸海警拿望遠鏡與台方互相監視、殲-15戰機從遼寧艦航母編隊船甲板起飛等畫面。

短片約一分鐘處出現兩張海報，第一張海報寫着「重兵壓境、鯨兵鎖喉、狼兵掏心」，畫面分別搭配航空母艦、無人作戰艇，以及機器狼無人作戰平台；第二張海報則寫着「雁兵天降、天兵灌頂、奇兵突擊」，畫面搭配空降兵、無人機作戰、海軍陸戰隊。

台前艦長看航展 鴿子喻回歸

隨後，影片穿插不久前「四川艦」下水的畫面，緊接着一隻小鳥出現在銀杏右上方的畫面，銀杏葉形似日前網上流傳的成飛第六代戰機試飛畫面，小鳥則猶如當時伴飛的殲-20。

影片末尾混剪劉德華去年11月在台開唱時演唱《中國人》的片段，民進黨立委當時曾質疑這是內地統戰，引發爭議。此外，影片還有去年12月陸生團及奧運乒乓球手馬龍訪台的畫面，其中包括引發台灣輿論關注的清華女生彭弋航、說「中國台北隊」惹議的復旦女大生宋思瑤。台灣前海軍艦長呂禮詩看珠海航展的畫面也被放入片尾，最後MV以2022年北京冬奧「中華台北隊」出場，以及兩隻鴿子象徵台灣回歸的畫面收尾。

綠營：統戰須警惕 藍營籲平常心看待

民進黨昨就MV表示此舉為中共統戰伎倆，強調須警惕「笑裏藏刀的手段」。國民黨則認為應以平常心應對，不必太在乎。

剛更換黨主席的民眾黨則稱，大陸政府過去不斷文攻武嚇台灣人民，去年更舉行多次大規模軍事演習，如今在新年第一天，解放軍就以流行樂曲包裝軍事野心，不僅戕害兩岸流行文化發展與交流，其中配合樂曲的軍事畫面，更是讓台灣社會難以認同。同時，民眾黨也呼籲民進黨政府，應積極恢復兩岸溝通管道，尋求降低兩岸衝突對立的解方，共同維護區域穩定和平，創造互利、互惠的兩岸關係。

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