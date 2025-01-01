海軍拖輪組隊演練 料助海警南沙執法

解放軍南部戰區微信公眾號以「一線備戰新格局」為題披露，南沙守備部隊某大隊近日組建臨時編隊展開海上實戰化訓練，與以往不同的是，此次編隊的成員全是「小傢伙」，並稱「小傢伙也有大作用」。

配高壓水炮 可360度轉向耐衝擊

圖片顯示，「南拖192」、「南拖193」等南部戰區海軍拖輪參加了演習。有關拖輪外部有一圈黑色橡膠墊，用於弱化與其他船體碰撞衝擊；配有全景駕駛艙，方便360度觀察海况；船上設置一門高壓水炮，演習期間有射水訓練。

演習開始，編隊接到對「敵」偵察指令，各船即進入一級戰鬥部署，鎖定目標艦船，雷達兵報告「發現不明目標向我方位靠近」，一場防禦作戰演練拉開序幕，編隊緊貼實戰先後完成海上補給、對潛防禦、支援他艦損害管制等多個訓練課，檢驗複雜條件下完成任務的綜合能力。

有廣東海事系統人員表示，拖輪配有大功率推進主機，能原地360度轉向，抗橫傾能力強，船體結實耐衝擊。拖輪主要用於移動其他船舶，比如泊岸、航行出港等，也有臨時作為接駁艇，屬於後勤類船舶。海軍出動拖輪用於「一線任務」十分罕見，不過以拖輪特性，相信有助阻礙非法漁船、輕型艦艇進入礁盤。

明報記者