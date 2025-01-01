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穗城市「最後傷疤」冼村終拔釘 強拆合法後首「依法動遷」 當局：改造關鍵突破

【明報專訊】擾攘15年的廣州冼村拆遷問題在2024年最後時刻有新突破，村內一棟五層建築前日上午被當局強制清拆，成為2024年5月《廣州市城中村改造條例》正式實施以來首例「依法動遷」。當局形容這是「冼村舊村改造工程取得關鍵突破、重大實質成果」，將繼續推進對剩餘未簽約戶（釘子戶）的拆遷，確保冼村舊村改造動遷工作早日完成。

廣州天河區委宣傳部通報，天河區委、區政府根據融資區（保利地塊）、復建區（回遷房地塊）不同情况提出不同方案，其中對融資區未簽約戶，當局作出補償安置決定，並經法院一審、二審判決勝訴和催促履行不果後，向法院申請強制執行，獲准後開工拆樓。

據「廣州天河發布」微信公眾號的圖片，有公證處職員為一輛貨車廂門貼上封條，應是強制拆樓前，代業主搬走樓內財物。此次被强拆的建築物，圖片顯示靠近冼村復建房7期，之前三面被挖懸空，僅留下一條出入通道。

據「界面新聞」報道，冼村股份合作經濟聯社在2023年底收回村內集體土地使用權，2024年1月獲天河區政府同意，11月對這次強拆樓所在區域尚存的不足10戶釘子戶下達最後通牒，要求未簽約村民按照「拆一補一」的準則選擇補償方案。

2010反拆遷衝突轟動全國

廣州冼村舊村改造始於2009年，村支書盧穗耕被發現多年來勾結政商界變賣村中土地牟取暴利，引發村民集體反對拆遷，2010年8月曾發生數千警民對抗的流血衝突事件轟動全國，被導演婁燁改編成電影《風中有朵雨做的雲》，內地公映版本遭刪節。冼村拆遷一度被擱置，數名村官以及盧穗耕的靠山、時任廣州副市長曹鑒燎2013年「落馬」。

央企保利接手後冼村改造工程陸續推進，但直至2019年，村內仍有200多棟釘子戶，頹垣敗瓦被高樓林立的珠江新城四面包圍，冼村被形容為「CBD最後的傷疤」，保利計劃興建的豪宅項目「保利天御」至今仍是一片空地。為徹底解決釘子戶難題，廣州市在2024年成為全國首個地方立法將強拆合法化的城市。

相關字詞﹕拆遷 城中村重建

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