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豫桂鄂青「一把手」同日換人

【明報專訊】河南、廣西、湖北、青海「一把手」昨同日換人。廣西黨委書記劉寧接替樓陽生，擔任河南省委書記；2020年因新冠疫情臨危受命「空降」武漢的現任湖北省長王忠林，升任省委書記。

劉寧轉任河南書記 陳剛調職廣西書記

新華社報道，河南省昨召開領導幹部會議，中組部副部長黃建發宣布中央決定，劉寧任河南省委書記，樓陽生因年齡（65歲）原因不再擔任河南省委書記職務。

劉寧1962年1月生，吉林臨江人，在水利系統工作34年。2008年汶川地震後，他出任水利部抗震救災指揮部前方領導小組副組長，負責唐家山堰塞湖處理。2017年從水利部副部長任上，調職青海省委副書記，次年接任省長。此後，曾調任遼寧省長、廣西黨委書記。

退休的樓陽生是浙江官場出身，仕途曾被看好。不過他主政河南任內發生過2021年鄭州水災災情瞞報事件、2022年村鎮銀行取款難事件。

同日，廣西召開領導幹部會議，中央組織部副部長吳浩宣布，青海省委書記陳剛擔任廣西黨委書記。至於其青海書記遺缺，由青海省長吳曉軍順位升任。陳剛現年59歲，博士學歷，有北京、貴州、河北、青海、廣西五地履職經歷。此次調整後，「65後」的省級黨委書記共有四人，包括吳曉軍、陳剛、陝西省委書記趙一德、福建省委書記周祖翼。

吳曉軍升任青海書記 王忠林升任湖北書記

另外，王蒙徽因年齡（本月底滿65歲）不再擔任湖北省委書記，原職由省長王忠林升任。現年62歲的王忠林，在2020年初新冠疫情爆發後臨危受命赴任湖北，接替防控不力被免職的馬國強，擔任武漢市委書記。2021年5月任湖北省副書記，並在同月底當選省長。

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