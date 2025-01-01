多年賀辭片書架等「背景」矚目 今年未展示

提發展情况 配相關資料畫面

習近平開首回顧2024年國家發展情况，提到糧食產量突破1.4萬億斤，新能源汽車年產量首次突破1000萬輛，集成電路、人工智能、量子通訊等領域取得新成果；嫦娥六號首次月背採樣，夢想號探秘大洋，深中通道踏浪海天，南極秦嶺站崛起冰原。以及他出席國際會議，到澳門出席慶典等，這些講話內容播出時，電視都配以相關的資料畫面。

習近平2013年擔任國家主席後，年底首次發表2014年新年賀辭，播出時首度曝光辦公室內景，包括書架上的照片成為備受外界關注的「背景」。每年照片的數量、位置、新增替換和保留的情况都會被討論，官媒也會特別出文介紹。書架上的書也是一大話題，「共產黨員網」曾撰文稱將2018年新年賀辭影片「用截屏方式逐幀審看了不下十遍」，整理出習近平書架上的八大類書單。

今年並非首次沒有展示辦公室環境，比如習近平發表2017年新年賀辭畫面就與昨日相近，包括只有巨幅長城畫背景、鏡頭穿插講話內容資料畫面；不過當時是站立講話，昨日則坐在桌前。