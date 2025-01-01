去年5%增長達標 習：2025政策更積極 新年賀辭籲充滿信心 保持發展良好勢頭

「2025年，我們將全面完成『十四五』規劃。」習近平昨晚在新年賀辭中表示，要實施更加積極有為的政策，聚精會神抓好高質量發展，推動高水平科技自立自強，保持經濟社會發展良好勢頭。他稱，當前經濟運行面臨一些新情况，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的，「我們從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，大家要充滿信心」。

回顧2024年應對國內外挑戰 順利完成目標

回顧2024年成績時，習近平說，「我們積極應對國內外環境變化帶來的影響，出台一系列政策『組合拳』，紮實推動高質量發展，我國經濟回暖向好，國內生產總值預計超過130萬億元（人民幣，下同）；糧食產量突破1.4萬億斤，中國碗裝了更多中國糧」。國家統計局日前發布，2023年國內生產總值為129.4餘億元。

習近平昨日上午出席全國政協新年茶話會並發表講話時也提到，一年來，面對國內外形勢帶來的挑戰，「我們沉着應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務」，經濟運行總體平穩、穩中有進，預計全年國內生產總值增長5%左右。這個數字符合2024年全國兩會期間官方設定的目標。

2025為實現「十五五」良好開局打牢基礎

在政協茶話會上，習近平也就2025年工作指出，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

習近平亦有提及港澳台，他在新年賀辭中說，澳門回歸祖國25周年之際，他再到濠江之畔，「新發展新變化令人欣喜」。習近平重申「我們將堅定不移貫徹『一國兩制』方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定；兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢！」

新華社昨晚亦發表新年獻辭，指在中國這樣超大規模的國家實現現代化，是一個世界性和世紀性的難題。當此之時，無論對內推動改革發展，還是對外應對風險挑戰，都必將是一場攻堅戰、持久戰。文章稱，播種和收穫從不在一個季節，自然規律如此，國家發展亦然。推動改革攻堅，必須敢於啃硬骨頭、涉險灘，不獲全勝，決不收兵。

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