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柯戴電子腳鐐歸家 檢方稱再抗告保釋

【明報專訊】台北前市長、民眾黨主席柯文哲周日（29日）晚被台北地方法院裁定7000萬元（新台幣，下同，約1658萬港元）交保並電子監控，成為台灣首名戴電子腳鐐的政黨黨魁，保釋金額亦創涉案政客之最。柯妻陳佩琪昨日下午補齊保釋金，夫妻搭車回家，旋即前往新北探望住院的柯父。民眾黨對增加保釋金表示遺憾，台北地檢署則表示將再提起抗告。

綜合中央社等台媒報道，法院派人對柯文哲加裝電子腳鐐，並發放「個案手機」，規定被告在保釋期間每晚8至10時須拍照與監控中心聯繫，不能靠近海岸及機場。陳佩琪約下午1時30分抵達法院，轉往附近銀行繳納保金。

柯妻解凍款項黨友籌錢

交額外948萬保釋金

柯、陳二人在民眾黨員陪同下步出法院，電子腳鐐被褲腳遮住。民眾黨立委張啟楷表示，新增的4000萬元（約948萬港元）保釋金是陳佩琪申請解凍一部分款項及解約定期存款，外加民衆黨人合力籌得。同樣被羈押庭裁定增加保金、佩戴電子腳鐐的京華城案另外3名被告威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗均已完成保釋手續並離開法院。

法院：秘書案未明 難指柯影響證人

台北地院公布准許柯文哲保釋的理由，指檢方未能指明正逃亡的柯文哲秘書、「橘子」許芷瑜在本案的涉案情節，因此在許到案前沒有羈押柯的必要；柯文哲與沈慶京供述、答辯是否可採屬法院認定，不能作為羈押依據；本案相關重要證人已在偵查中具結，難僅以柯擔任民眾黨黨魁就推斷他有對證人證辭有實質影響力。

台北地檢署表示，是柯文哲主動提出辭黨主席，而檢察官從未表達任何意見，傳媒報道民衆黨人士批評「北檢真正目的逼柯辭黨主席」、「佈下不辭職就羈押的局」均屬不實。

柯文哲回家更衣後再次出發，晚上6時10分抵達新竹台大醫院探望柯父柯承發。柯文哲晚上6時44分離開醫院，向現場支持者表示「謝謝大家」，未接受傳媒採訪。同行的民眾黨新竹市議員李國璋表示，柯文哲情緒較平靜，柯父身體狀况與之前相若。新竹市民政處長施淑婷表示，希望外界能給柯文哲時間與家人相處。

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