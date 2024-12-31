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殺同學埋屍 邯鄲兩13歲童囚終身及12年

【明報專訊】今年3月10日案發的「河北邯鄲初中生殺人案」，昨日在河北省邯鄲市中級法院一審公開宣判，被告張××、李×、馬××均被控故意殺人罪，其中張××判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；李×判囚12年；馬××不予刑事處罰。邯鄲市中級法院、邯鄲市檢察院提出司法建議、檢察建議，經專門教育指導委員會評估同意，相關公安機關和教育部門依法決定對馬姓被告做專門矯治教育。

鐵鍬奪命 微信偷錢平分

中新社報道，法院經審理查明：案發時年均13歲的張姓、李姓兩名被告與同班同學王××（被害人，歿年13歲）有矛盾，經張男提議，兩人多次合謀殺害王姓同學後平分王的錢財。張男選定一廢棄蔬菜大棚為作案地點，並提前攜帶鐵鍬挖坑做準備。今年3月10日下午，張男將死者騙出，因李男的電動單車需置於馬姓被告家充電，李男騎馬的電動單車載馬男，張則騎自己的電動單車載王同學，共同前往張男事先選定的蔬菜大棚。

途中，李男受張男指使將兩人欲殺害死者一事告知馬男。4人進入大棚後，張首先持鐵鍬動手並殺害事主，李男幫助控制王同學，馬男見狀離開大棚。張、李二人共同殺害事主後，將屍體掩埋。3被告騎電動單車逃離現場，張男將死者手機微信帳戶款項轉入自己微信後與李男平分，將王的手機卡取出，指使馬男砸毁，將手機交由李男扔棄。案發後，馬男首先交代並指引警方找到埋屍現場。

一人未預謀加害 脫罪須受矯治

河北省邯鄲市中級法院認為，被告人張男、李男故意非法剝奪他人生命，其行為均已構成故意殺人罪。張、李二人經預謀後殺害事主並埋屍，手段特別殘忍，情節特別惡劣，作案時已滿12歲、不滿14歲，按內地《刑法》有關規定，應負刑責。張男為共同犯罪中罪責最重的主犯，李男在共同犯罪中亦為主犯，但罪責小於張男。

另外，馬姓被告人參與張、李二人殺害王同學的共同犯罪。鑑於馬男未參與犯罪預謀，未有具體加害行為，按《刑法》有關規定，不予刑事處罰，相關公安機關和教育部門決定對馬男做專門矯治教育。

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