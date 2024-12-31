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民兵稱虐待電騙員常見 「打死的也有，跳樓的也有」

【明報專訊】有電騙集團成員供認虐打不服管教的電騙人員，「輕則體罰重則殘害，打死的有跳樓的也有」。毆打、虐待、銬在老虎籠旁威嚇、關進小黑屋禁閉，在各個電騙園區司空見慣、天天上演。被騙偷渡到緬北淘金的電騙人員被明碼標價被偷渡集團賣給明家，每人30萬元人民幣。

「央視新聞」報道，明家作為電騙園區保護傘，日常會派駐武裝力量暴力管理園區，對不服從管理、無法完成任務的電騙人員輕則體罰、重則殘害。據明家電騙園區臥虎山莊民兵隊長羅×良向警方供認，電騙人員「打死的也有，跳樓的也有」。若有人逃跑，會命令他們必須把人抓回來。

羅稱，毆打、虐待、銬在老虎籠旁威嚇、關進小黑屋禁閉等等，在各個電騙園區司空見慣，「小黑屋就一個人剛好坐下去，牆上就只有一個給你喘氣的洞。外面有個鐵門，就這麽大，好吃飯、好送菜放進去的一個洞，這樣轉身也不可以的」。

另據29歲的電騙回流人員李×乾表示，他去年9月在網上看到高薪招募信息，被「蛇頭」安排偷渡緬北後，始知自己已成園區斂財工具，被以30萬「出售」給明家，在臥虎山莊簡單培訓後就開工電騙。

「豬仔」被賣30萬 逃跑不果被打斷肋骨

他每天至少要打幾百通電話，必須誘騙上鈎3名受害人，不完成任務就會被毒打，反抗只會被打得更重。他曾嘗試逃跑結果被抓回，「手被銬起，鋼管、水管，打彎了好幾根，肋骨也斷了，跟我一起逃跑的，我在那邊聽說是被打死了」。

對明家而言，園區每個電騙人員都是「行走的人民幣」。溫州市公安局刑偵支隊副支隊長楊國強引述明珍珍說過，「這些都是錢，一個人就值35萬、45萬，我們怎麽可能輕易地讓他逃跑或者交給（中國）國內」。

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