涉包庇電騙 溫州公訴緬北39主腦 指明家武裝護團伙 另涉黃賭毒

據最高檢察院微信公眾號消息，溫州市檢察院提起公訴的39名被告人，涉嫌干犯詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、開設賭場罪、販賣毒品罪、組織賣淫罪等。其中明國平、明珍珍、明菊蘭3人，曾在去年11月12日被溫州公安局公開懸賞通緝，本月16日被緬方拘捕並移交中方，同時被通緝的明學昌，則在拘捕期間自殺身亡。

今年5月15日，溫州市檢察院逮捕明家犯罪集團主要成員明國平、明珍珍等人，9月5日被移送溫州市檢察院審查起訴。經查明，明家犯罪集團利用其家族影響力，發展並依託武裝力量在緬北果敢設立多個產業園區，招攬、吸引「金主」入駐園區，為各園區「金主」犯罪集團大肆犯罪提供武裝庇護。

最高檢督辦 另數千人分多地審

溫州檢方指，明家犯罪集團指揮武裝力量，庇護電騙犯罪集團的跨境電信網絡詐騙，詐騙金額數十億元；伙同電騙集團故意殺人、故意傷害、非法拘禁，造成多名中國公民死亡；武裝庇護賭博集團開設賭場，供中國境內公民網絡賭博及組織中國公民出境賭博，賭資數十億元；武裝庇護他人組織中國籍婦女出境賣淫；向包括中國公民在內的人士販毒。

明家犯罪集團及其關聯犯罪集團成員達數千人，其犯罪造成中國公民巨額財產損失，多名中國公民傷亡，案件重大，性質惡劣，罪行嚴重。檢察機關將首要分子、部分重要成員、造成中國公民死亡的主要責任人員共39人作為主犯，由溫州市檢察院辦理。其他數千名疑犯在溫州市各基層檢察院及全國多地檢察機關辦理。

最高檢表示，高度重視打擊治理緬北涉中國電信網絡詐騙違法犯罪工作，會與公安機關合作，深入推進專項行動，對明家犯罪集團案件掛牌督辦，全程指導督導。公安機關移送審查起訴後，檢察機關審查全部1110本卷宗、近1.5萬份書證、物證等證據材料、超過50TB電子數據，依法訊問各名被告，充分保障各訴訟參與人的訴訟權利，聽取辯護人、受害人及其訴訟代理人的意見。

16被告緬籍 檢方：嚴格保障權益

本案是涉外刑事案件，有16名被告是緬甸公民，部分犯罪行為發生在中國境外。案件辦理中，檢察機關嚴格保障緬甸籍被告的合法權益，告知其享有的各項訴訟權利。

檢察機關表示，中國是獨立主權國家，司法主權是國家主權的重要組成部分。中國檢察機關對明家犯罪集團相關被告人提起公訴，是行使國家主權、切實維護中國國家和公民合法權益的集中體現，亦符合國內法規定和中國所締結或參加國際條約所確定的國際義務。

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