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360度跳側空翻越障 華製機械狗走紅

【明報專訊】中國機械人明星創業公司宇樹科技近日發布最新機械狗產品B2-W的演示影片，吸引全球注目，不少外國網民都表示被中國科技實力震撼。特斯拉創始人馬斯克也轉發該影片，並評論表示「未來戰爭是無人機的戰爭」。

可載成人跑坡 一年前已量產

據「北青網」報道，宇樹科技最新發布的機械狗是去年發布的B2機器狗系列的輪式版本，宇樹科技相關負責人表示，該系列一年前已進入量產階段，量產規模及實際交付量暫不便透露。

影片中，B2-W機械狗不僅可快速360度旋轉跳躍，還可順滑地以側空翻方式越過障礙物。在崎嶇不平樹林和陡峭山坡自如穿梭，並馱着一名成年男子戶外上落斜，顯示高度穩定性。

處理複雜場景的應變能力，也讓機械狗商業化進程再度加速。「根據宇樹科技本次披露的情况來看，B2-W的運動能力稱得上十分驚艷。」高工機器人產業研究所所長盧瀚宸表示，當前機械狗以工業級和消費級應用為主，只是早前於特種巡檢等複雜環境的運動性能仍不理想，本次B2-W升級體現宇樹科技的針對性產品迭代能力。

據宇樹科技官方介紹，這款機械狗可在無負重狀態下持續工作5小時以上，最高時速20公里，直立且最大負重下可走120公里，負載40公斤時最大續航里程達到50公里。據官網標價，這款機器狗售價109萬元人民幣。

今年10月，宇樹另一款機械狗已廣受關注。10月20日，外交部副部長華春瑩在社交平台發布「機械狗在泰山」影片並以英文配文稱：「機械狗在雄偉的泰山上充當搬運工，科技造福人類。」

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