國產動車「全球最快」 時速400公里 往返京滬料省個半鐘

商務艙可開會

綜合新華社、《科技日報》報道，CR450動車組的牽引系統採用水冷永磁牽引，使用新型高穩定可靠轉向架，通過多系統綜合技術創新，使得列車持續運營時速可達400公里。按照目前北京至上海的京滬鐵路最快4小時18分鐘，屆時有望將行程縮短至2.5小時。列車商務艙座椅可300度調整方向，亦能切換成會議模式，也設置4人包廂，供家庭出行、團隊出遊等。樣車廁所配備嬰兒椅，部分為無接觸式廁所。

安全方面，列車周身設有4000多個監測點，能全息化實時監測走行部、車體、高壓受電弓、列控、煙火等關鍵狀態；配置超視距系統，增強線路緊急狀態識別能力。

此外，列車還首次採用轉向架區域包覆結構設計，大幅降低高速運行下的空氣阻力。同時列車採用低阻力尖梭流線車頭、平順化外風擋等新型減阻設計，應用大量輕量化新技術、新材料，使動車組全車運行阻力降低22%，減重10%。

國鐵集團科信部有關負責人表示，在國家有關部委和單位大力支持下，國鐵集團牽頭組織國內科研院所、高校、企業等優勢科研力量組成聯合創新團隊，協同攻關。

實時監測4000處 路况識別力增

國家鐵路集團從2018年開始探索時速400公里商業運營技術「無人區」；2021年推展「CR450科技創新工程」，開始時速400公里CR450動車組研發和高鐵基礎設施成套技術研究；2022年至去年，分別在彌蒙、福廈高鐵展開CR450動車組新技術部件換裝試驗，驗證關鍵新技術和部件性能；今年啟動樣車生產。

下一步，國鐵集團將安排CR450動車組樣車做一系列線路試驗和考核，爭取早日投入商業營運。