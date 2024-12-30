WSJ：特朗普無意用現有中美溝通管道 擬經華高層接觸習

據《華爾街日報》（WSJ）報道，特朗普2017年初首次就任總統以前，美中有90多個官方溝通管道，但特朗普及其團隊對這種正式溝通缺乏耐心，認為只會導向無止盡的討論；後來，美中正式對話溝通管道在特朗普2021年卸任時，幾近全部中斷。如今，北京和特朗普團隊幾乎沒有直接聯繫管道。

目前，中美約有20多個高層對話管道，涵蓋主題包括經濟和金融對安全和氣候變遷等。即將上任的特朗普團隊是否繼續維持此類對話管道，仍屬未知。

一名熟悉美中事務人士指出，特朗普團隊已向中方表達，願意與國家主席習近平身邊高階官員直接溝通，毋須再經由正式外交管道。但如此將脫離兩國已建立的溝通模式，北京目前無法接受。

智庫學者料美仍將華置外交關係首位

另據「美國之音」報道，對於特朗普重返白宮之後的中美關係，華府智庫大西洋理事會全球中國中心研究員范麗莎（Elizabeth Larus）認為，特朗普政府將奉行美國優先的外交政策，但會將中國置於外交關係的首要位置。