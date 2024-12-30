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WSJ：特朗普無意用現有中美溝通管道 擬經華高層接觸習

【明報專訊】美國當選總統特朗普即將重返白宮。美媒引述知情人士指，中國官員多次嘗試接觸特朗普核心圈，都以失敗告終；美中外交政策分析人士預計，即將上任的特朗普政府也並不打算沿續拜登政府團隊與中國建立的對話管道。知情人士表示，特朗普陣營已向中方傳達希望與中方高層領導人直接接觸，但北京對於這樣脫離常軌的溝通模式，仍無法接受。

據《華爾街日報》（WSJ）報道，特朗普2017年初首次就任總統以前，美中有90多個官方溝通管道，但特朗普及其團隊對這種正式溝通缺乏耐心，認為只會導向無止盡的討論；後來，美中正式對話溝通管道在特朗普2021年卸任時，幾近全部中斷。如今，北京和特朗普團隊幾乎沒有直接聯繫管道。

目前，中美約有20多個高層對話管道，涵蓋主題包括經濟和金融對安全和氣候變遷等。即將上任的特朗普團隊是否繼續維持此類對話管道，仍屬未知。

一名熟悉美中事務人士指出，特朗普團隊已向中方表達，願意與國家主席習近平身邊高階官員直接溝通，毋須再經由正式外交管道。但如此將脫離兩國已建立的溝通模式，北京目前無法接受。

智庫學者料美仍將華置外交關係首位

另據「美國之音」報道，對於特朗普重返白宮之後的中美關係，華府智庫大西洋理事會全球中國中心研究員范麗莎（Elizabeth Larus）認為，特朗普政府將奉行美國優先的外交政策，但會將中國置於外交關係的首要位置。

相關字詞﹕溝通 中美關係 特朗普

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