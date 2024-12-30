官媒國內十大新聞 科技進步、震懾「台獨」入選

新華社按慣例以時間先後順序，對年度十大新聞進行排名，涉及政治、軍事、科技、外交、一國兩制等。其中，第二條是「戰略高技術領域迎來新跨越，重大科技工程捷報頻傳」，內容包括神州飛船相繼出征太空等；央視亦包括科技進步的內容，主要是嫦娥六號月背採樣、「夢想」號入海等。 新華社稱，中國戰略高技術領域迭創佳績，重大科技工程捷報頻傳，見證中國加快建設科技強國，科技創新能力快速提升。

震懾「台獨」分裂勢力是新華社十大國內新聞之一，這也是唯一與台灣相關的新聞，央視並且將該內容入選。對於解放軍的演習，新華社稱，這是對台灣地區領導人謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。

內地重大事故、港新聞事件全落選

新華社的評選止於慶祝澳門回歸祖國25周年，除了澳門回歸，央視也將「中國春節申遺成功」列入十大新聞。發生在香港的新聞事件，均未有入選新華社及央視的十大國內新聞。

今年以來，內地發生多宗造成重大傷亡的事故，如1月24日造成39死9傷的江西新余渝水區大火、5月1日造成48死30傷的梅大高速公路塌方、11月11日造成35死43傷的珠海體育中心車撞人案等，這些事件均未入選官媒的十大新聞。