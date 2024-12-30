稱柯受賄證據薄弱 謝長廷料爭議迭起

民眾黨籍前立委蔡壁如昨對謝長廷的帖文表示感謝，稱此時民眾黨需要內部團結，外部需很多朋友支援。蔡壁如說，這份起訴書沒有直接證據，均為推敲引用，押人取供或要你入罪態勢太明顯。蔡壁如否認有競逐黨主席計劃，表示柯文哲的主席任期到2026年底，黨部應有規劃並由黨章做解釋，外界毋須揣測。

民眾黨中央委員江和樹昨亦表示，檢方提的理由應要讓民眾能夠接受，10個台灣人中間有8個會說柯文哲不會跑，柯逃亡正中民進黨下懷，這樣民眾黨就會散了。民眾黨立委黃國昌表示，案件是賴清德要消滅民眾黨的陰謀。民進黨立委王定宇回應稱，告發本案的台北市議員鍾小平、游淑慧都是國民黨人。

藍營稱柯需實證博法官信任

國民黨立委李彥秀昨表示，柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言無法感動法官，除了以民眾黨擔保外更需要以實證博得法官的信任，否則可能只剩下重回看守所。李彥秀表示，高院撤銷交保，顯示高院認為保釋無法避免串供與逃亡，也透露了「法院認為柯文哲逃跑不會毀了民眾黨」。