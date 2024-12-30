稱柯受賄證據薄弱 謝長廷料爭議迭起

【明報專訊】台前行政院院長、總統府資政謝長廷28日在facebook發文表示，相信任何人讀過柯文哲起訴文件後一定對政商複雜關係印象深刻而心生反感，但就法律而言受賄證據較為薄弱，尤其在押人4個月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。
民眾黨籍前立委蔡壁如昨對謝長廷的帖文表示感謝，稱此時民眾黨需要內部團結，外部需很多朋友支援。蔡壁如說，這份起訴書沒有直接證據，均為推敲引用，押人取供或要你入罪態勢太明顯。蔡壁如否認有競逐黨主席計劃，表示柯文哲的主席任期到2026年底，黨部應有規劃並由黨章做解釋，外界毋須揣測。
民眾黨中央委員江和樹昨亦表示，檢方提的理由應要讓民眾能夠接受，10個台灣人中間有8個會說柯文哲不會跑，柯逃亡正中民進黨下懷，這樣民眾黨就會散了。民眾黨立委黃國昌表示，案件是賴清德要消滅民眾黨的陰謀。民進黨立委王定宇回應稱，告發本案的台北市議員鍾小平、游淑慧都是國民黨人。
藍營稱柯需實證博法官信任
國民黨立委李彥秀昨表示，柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言無法感動法官，除了以民眾黨擔保外更需要以實證博得法官的信任，否則可能只剩下重回看守所。李彥秀表示，高院撤銷交保，顯示高院認為保釋無法避免串供與逃亡，也透露了「法院認為柯文哲逃跑不會毀了民眾黨」。