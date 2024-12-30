京華城案4人保釋重審 柯文哲可交保 柯強調不會逃亡 均同意增保金戴電子腳鐐

昨晚，除了柯文哲可交保後走出台北地方法院，合議庭另裁定威京集團主席沈慶京交保金由4000萬變1億元，台北市議員應曉薇交保金由1500萬變3000萬元，前台北市長辦公室主任李文宗交保金由1000萬變2000萬元，4人全部限制住居、全部科技監控，不得與證人有所接觸，籌措保金的時間到今天下午5時。

秘書流亡海外 柯：從未指示離境

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，台灣高院指出，原保釋裁定理由不充分，未說明保釋金額是否適當、如何防止4人棄保潛逃，忽略被告之一應曉薇持有外國護照的事實。合議庭審理認定柯文哲、應曉薇、李文宗及沈慶京4名被告嫌疑重大，涉及貪污罪行量刑5年起，4人有逃亡、勾串共犯或證人的可能。

另外，柯文哲秘書「橘子」許芷瑜逃亡海外被通緝，成為檢方聲押柯的重要理由之一。柯表示，從未指示許離境，檢方提到的字條「晶華→orange（許芷瑜的綽號）出國」是隨手寫的，沒特別意思。李文宗則表示，都是柯文哲指示「橘子」拿東西給他，自己和「橘子」幾乎沒有透過聊天軟件交流，並表示目前經濟困難，短期內難以支付高額保證金，「早已被民眾黨切割」。

柯文哲約在昨午1時45分時離開住處，先與律師會合，約下午2時45分在黨友陪同下抵達台北地院。面對現場媒體提問有無信心交保、是否認為是政治追殺等，柯未作回應。柯在羈押庭上表示，9月在押期間就有辭去民衆黨主席的打算，要處理補選、向支持者說明，「不然小草都退黨了」，又坦誠目前在政治上面臨很大危機，向法院請求兩天時間處理辭職事務，承諾不會假辭職。他說，自己掛名黨主席令黨務無法運作，讓民眾黨緊急應變小組召集人、立委黃國昌去幫忙。

據「ETtoday新聞雲」報道，台北警方用圍欄將到場聲援的數十「小草」（柯文哲支持者）隔離在法院門外的「意見表達區」內，現場人數愈來愈多，其間一度有人試圖闖入法院。多名民衆黨立委陸續現身法院，民眾黨中央緊急應變小組表示遺憾，强調柯文哲沒有逃亡的動機或手段，質疑當局「未達羈押之目的誓不罷休」。

白營稱集體領導渡危機 柯毋須辭職

民眾黨立委張啟楷稱緊急應變小組日前已決定全力挽留柯文哲，會以集體領導方式渡過危機，柯毋須辭職。

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