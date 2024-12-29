特稿：「銀杏葉」六代機模型曾現航展 證研製多年 原型機技術趨成熟

當第五代戰機殲20進入研製緊要之時，中航工業已開始預先研究如何發展第六代戰機，此後陸續展開一系列設計和樣機製造。按照中航工業「生產一代、研製一代、預研一代、探索一代」的裝備研製思路，殲20在2017年量產列裝部隊時，「銀杏葉」六代機亦進入實質研製階段。

2024年珠海航展在11月12日至17日舉行，本報記者巡館時發現，中航工業的展區一處展示「機載系統」的展台，側立一架與解放軍所有現役軍機不同的飛機模型，造型科幻，沒有尾翼、鴨翼，模型透明顯示各種機載技術，比如飛行控制系統驅動後緣舵面，引擎，座艙顯示系統，武器掛架，以及多種功能的傳感器。

現場許多專業參觀者都認為這是中航工業旗下成都飛機工業集團的六代機「概念機」，有資深人士稱該架模型在2022年珠海航展、2023年長春航展都曾現身，可見研製亦有一段時間，認為「可能十年八年後會實現」。所以當該戰機日前在成都上空轟然而過，震驚了許多軍迷。

無尾翼加強隱形

矢量推進補性能

《航空知識》主編王亞男此前曾撰文指出，中國六代機「概念機」取消了水平尾翼、垂直尾翼，將大大提高隱形性能，對抗現在超強的雷達偵察；取消尾翼後阻力變小，容納更多燃料與武器掛載，擴大作戰半徑。但同時會犧牲機動性，包括俯仰操縱性能會大幅度下降，必須使用先進技術彌補，包括推力矢量引擎、飛控技術等。

日前現身的六代機飛行短片可見，該機透過控制機翼後緣開裂舵面（短片難觀察到矢量引擎），進行各種飛行動作，顯示軍用航空技術發展又有重要突破。這架飛機機腹有兩個進氣口、機背上還有一個，可能配備3具引擎。

當天試飛的六代機仍有空速管，但並非慣常黃色塗裝的驗證機，顯示生產製造已非常成熟，有軍迷推測將進入原型機快速批量生產階段。值得一提的是，六代機前端有「36」開頭的編號，而殲20當年試飛的原型機是「20」編號。

明報記者