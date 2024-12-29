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不再發台辦官來台許可 陸委會：抗議懲獨22條

【明報專訊】中央社昨引述台灣陸委會主委邱垂正透露，今年6月份後沒有發給大陸任何地方台辦主任來台許可，包括「雙城論壇」時拒絕上海市台辦主任金梅、副主任王立新來台；更早前杭州市台辦主任參與「兩湖論壇」的來台申請也被拒絕。

邱垂正形容大陸「懲獨22條」對於兩岸正常交流帶來極大殺傷力，激起兩岸人民對立、增添赴陸人身風險，「我們後來就不發（來台許可）證給（大陸）省市或各重要城市的台辦主任」，必須對台辦系統表達抗議。邱垂正說，如果台辦主任非來不可，「那要與我們（官方）約晤」。這已是兩岸交流申請案件的審查原則。

今年6月，大陸最高法院、最高檢察院、公安部、國安部、司法部聯合印發《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，共22條內容，包括「利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域大肆歪曲、篡改台灣是中國一部分的事實」，以分裂國家罪定罪處罰；法院可缺席審判台獨頑固分子。

禁團令未解 稱北京「沒責任嗎」

對於兩岸旅遊，邱垂正表示台灣政府一直在檢討應在適當時機解除禁團令，不過中共持續對台複合性施壓，包括5月20日賴清德政府上台後隨即推出「聯合利劍」軍演，後又拋出「懲獨22條」，持續製造兩岸交流障礙，「北京難道沒責任嗎」。

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