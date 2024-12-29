山羊灌食增重出售 廣西揭販羊黑幕

《新京報》昨報道，在南寧隆安縣那桐鎮的一個灌食點，工人拿白色塑膠管深深插入山羊喉嚨，通過高壓將飼料灌入山羊腹中，山羊慘叫聲不斷傳到棚外。類似灌食點，在南寧市西鄉塘區壇洛鎮也有3處。

可增重10公斤 商販：全行均灌食「保養」

被灌食後的山羊，其後運至附近的廣西新又鮮肉製食品有限公司牛羊交易中心銷售，有檔口負責人表示，整個行業都是這樣「保養」（灌食的行內暗語）。一隻山羊少則會被灌食增重3至4公斤，多則被增重10幾公斤。有老闆透露，羊販收購價格每公斤22至24元（人民幣，下同），「保養」後一隻羊多幾公斤，「賺的都是『肚子』的錢」。當買家要求檢疫證明時，賣家會找來過期的檢疫證明替代。

交易市場附近還有非法屠宰場，屠夫用刀在羊肚皮劃開，巨大的羊胃立即攤在地上；再一刀劃開羊胃，綠色草料噴湧而出。一些被灌食後死亡，或運輸途中死亡的山羊，也會被買手購入後送到此處屠宰。有買死羊的商販說，死羊的肉「會有些腐爛」，需要割掉。

廣西隆安縣昨通報，已成立聯合調查組赴現場管控、調查。