進口牛肉劇增損行業 商務部查保障措施

商務部表示，近期中國畜牧業協會會同9個主產區協會，提交「保障措施調查」申請，理由是近年來中國牛肉進口數量急劇成長，對國內產業產生了重大不利影響。提交的證據顯示，中國牛肉進口量在2019至2023年期間大增65%，2024年上半年進口數量更達2019年上半年的兩倍以上。

發言人提到，這項調查「不針對特定國家和地區，不區分產品來源地」，調查期間不影響正常貿易。中方並願與各方保持溝通，共同維護健康穩定的國際經貿環境。

業界：65%養殖戶處虧損

央視報道，中國畜牧業協會負責人回應稱，2023年6月以來，進口牛肉連續18個月單月進口量超過20萬噸，對國內養牛業衝擊十分嚴重，並指國內肉牛養殖行情已十分低迷，大量進口牛肉的衝擊無疑「雪上加霜」。

該負責人指出，在進口牛肉衝擊下，國內牛肉和活牛價格快速下跌，目前牛肉價格已跌到近5年最低，活牛價格更跌到近10年最低。且有數據顯示，今年11月賣出一頭肉牛平均虧損1600元人民幣以上，65%以上的養殖場戶處於虧損狀態。

巴西：努力證明不損中國行業

中國牛肉進口來源主要有巴西、阿根廷、烏拉圭、澳洲等。在中方宣布調查後，巴西發聲明稱，將努力證明巴西牛肉出口到中國不會對中國牛肉產業造成任何損害，相反「這是補充中國本土牛肉生產的重要因素」。聲明中提到，中國今年進口了超過100萬噸巴西牛肉，按年增長12.7%。