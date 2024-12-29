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免簽放寬冰雪季吸客 入境遊見起色 東南亞客湧東北 哈爾濱外國人訂單增220%

【明報專訊】中國全面推動來華旅遊一年成效顯著，隨着外國人過境免簽、免簽入境政策再次放寬，今冬入境遊客明顯增多，上海、青島等城市大吸日韓短途客，而已開啟新一年冰雪季的東北地區則迎來大量東南亞遊客，去年爆紅出圈的哈爾濱今年依舊是熱門目的地。

旅遊平台攜程數據顯示，今冬哈爾濱入境遊訂單按年增長超220%，外國人預訂哈爾濱冰雪大世界門票量按年翻倍增加，其中東南亞遊客尤為偏愛哈爾濱，泰國、馬來西亞、新加坡、韓國、印尼的遊客排名冬季哈爾濱入境遊客源地前五，東南亞國家佔據四席。其中泰國、大馬、新加坡、韓國普通護照可免簽入境中國30天。

哈爾濱加密國際航班迎客

目前正值部分國家聖誕、元旦放假熱門期。「央視新聞」引述哈爾濱出入境邊防檢查站指，從12月25日至今，哈爾濱機場口岸出入境客流大幅攀升。為便利外國遊客到哈爾濱遊覽觀光，當地新增國際航線，加密國際航班。哈爾濱太平國際機場繼12月25日新增復航哈爾濱至泰國曼谷航線、12月27日加密至韓國首爾航班，昨日又加密至日本東京的航班。至此，哈爾濱至曼谷航線每周3班，至首爾、東京的航線每周各增加7班。

不少哈爾濱商家也表示，景區的東南亞遊客增速驚人。位於哈爾濱周邊的亞布力陽光度假村，市場營銷總監孫年偉向「第一財經」表示，今年景區東南亞地區的遊客增長迅速，「新加坡、馬來西亞和泰國的遊客特別多。在入境政策放寬後，到了冬天，東北地區天然會對外國遊客產生吸引力」。

國家移民管理局表示，2024年前11個月，全國各口岸入境外國人2921.8萬人次，其中通過免簽入境1744.6萬人次，按年增長123.3%。適用過境免簽政策來華外國人數量按年上升132.9%。

大吸國內南方客 有洗浴中心日接客2000

哈爾濱的國內異地遊客主要來自上海、廣東、北京、浙江等地。滑雪是冰雪經濟中的重要一環。亞布力陽光度假村目前每日接待客流在5000人左右，95%的遊客來自南方，長三角和珠三角地區居多。洗浴作為東北特色文化也受到追捧，哈爾濱瀾亭水匯相關負責人表示，今年夏季洗浴中心的遊客就有了增長，進入11月大量南方遊客來到哈爾濱，店內一直處於爆滿等位的狀態，目前一天客流量在2000人左右，已達到接待的最大峰值。

今年的中央經濟工作會議提及創新多元化消費場景，擴大服務消費，促進文化旅遊業發展。積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀髮經濟。《中國冰雪產業發展研究報告（2024）》顯示，2023—2024年冰雪季，中國冰雪休閒旅遊人數超過3.85億人次，預計2024年至2025年冰雪季有望突破5億人次，冰雪休閒旅遊總收入有望超7000億元人民幣。

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