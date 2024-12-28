北京聞風：中央動作密集 急迫提振經濟 ／文：鍾鳴九

擬應對三大挑戰 助消費意願

料將大幅優化營商環境

分析人士表示，最近密集釋放經濟信息，顯示中央對提振經濟的決心與急迫性。預計明年中央將着重在提振內需、優化營商環境、加大對新興產業的支持等方面有力釋放經濟政策。

在目前已經召開的部委年度工作會議中，「需求」成為關鍵詞。全國發改工作會議提出，要全方位擴大國內需求，加快推動「兩重」建設，擴大有效益的投資。全國財政工作會將「支持擴大國內需求」提到明年工作首位。住建部提出，要用力推動房地產市場止跌回穩，着力釋放需求。工信部則提出要分級打造中國消費名品方陣，加力「兩新」支持政策落實，被認為是從改善供給來促進需求。

值得注意的是，為應對養老、醫療和住房這現代社會普遍存在的三大挑戰，此次財政部提出要提高民眾養老金和城鄉居民醫保，住建部提出大力支持剛性和改善性住房需求。有分析認為，這將有助提高民眾消費意願。

除了擴大需求，中央還密集釋放加速促進民營經濟、優化營商環境的信號。周三結束的全國人大常委會會議審議了民營經濟促進法草案和反不正當競爭法修訂草案；本周的國務院常務會議審議通過了《關於嚴格規範涉企行政檢查的意見》。

復旦大學中國研究院副研究員劉典表示，上述法律草案和政策文件均指向優化營商環境和激發市場活力，旨在減少行政干預，保護企業合法權益，促進公平競爭，從而增強市場主體的信心和活力。這些動作緊密相關，共同構成了支持民營經濟和中小企業發展的政策體系。

在本月中旬的中央經濟工作會議上，「出台民營經濟促進法」被列為明年重點任務，會議還要求針對企業經營中的關切訴求，加強政策支持和優化監管服務。分析人士相信，中央接下來在優化營商環境方面有較大動作。

加大支持新興產業 屢提數字經濟

此外，中央對新興產業的支持也值得關注。國務院周三發布《關於優化完善地方政府專項債券管理機制的意見》，擴大專項債券用作項目資本金範圍，數字經濟、低空經濟、北斗等新興產業基礎設施被納入其中。另外，周四公布的第五次全國經濟普查中，也首次增加數字經濟的調查結果。國家統計局長康義稱，增加數字經濟、平台經濟等調查內容，客觀反映國家經濟結構的重大變化。

觀察人士指，接下來商務部、中國人民銀行、市場監管總局等也將開會部署2025年工作，「中國經濟高質量發展成效」作為「系列」發布會，料將請更多與經濟發展相關的部委參與並披露更多信息，中央促進經濟恢復的步伐將加快。

文：鍾鳴九