神秘戰機多地試飛 運20改裝預警機首現身

機翼機身一體增隱形性能

疑為中國新型隱形戰機的試飛短片，前天於四川成都上空曝光，中國首款隱形戰機殲20伴飛。該款神秘飛機機翼與機身連成一體，沒有尾翼，更沒有鴨翼，設計科幻先進，有利於避過雷達偵測。戰機有3個引擎進氣口，其中兩個位於機身兩側，一個位於機身頂部，屬罕見配置。美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）研判它由成都飛機工業集團製造。

另外，網上短片還流傳一架較小的雙引擎戰機在瀋陽上空試飛，同樣沒有垂直尾翼，應為瀋陽飛機工業集團製造，因為試飛時有一架同集團的蘇27戰機尾隨。《戰區》認為，成飛和瀋飛的「六代機」在種類用途上可能不一樣，類似殲20、殲35這種高低搭配的模式。

隨後，新一代預警機空警3000昨日也現身西安上空，該機以運20B為基礎，採用中國最新研製的數字陣列雷達，具備探測複雜目標能力。中國官方及軍方尚未證實新型軍機試飛的消息。路透社引述美國國防部表示，「已知悉」此事但無評論。

路透：美國防部已知悉

美國智庫史汀生中心資深研究員格里科認為，中國選擇在城市上空試飛新機「令人頗為好奇」。澳洲戰略政策研究所資深分析師格雷厄姆表示，新戰機顯然是高度原創的設計，值得讚許，應能讓美國及其盟友「擺脫自以為永遠引領潮流的自滿之情」。