珠海駕車撞人案 被告速審判死

法院經審理查明，被告樊維秋因婚姻破裂、生活失意，且不滿離婚財產分割結果，遂決意通過駕車衝撞人群方式發泄私憤。2024年11月11日晚，樊維秋在珠海市香洲區體育中心故意駕車衝撞正在鍛煉的人群，造成「重大傷亡後果」。

首報進展 一審當庭認罪

新華社：被害人親屬旁聽

法院認為，被告樊維秋的犯罪動機極其卑劣，犯罪性質極其惡劣，犯罪手段特別殘忍，犯罪後果特別嚴重，社會危害極大，應當依法嚴懲。法庭遂作出上述判決。

案件11月11日發生後，官方次日通報共導致35人死亡、43人重傷送院；珠海檢方11月16日以涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」批准逮捕樊姓疑犯。之後，當局未再通報死傷情况變化，而案件進展也是昨日宣判後才通報。新華社稱，「部分被害人親屬、人大代表、政協委員和各界群眾等旁聽了庭審和宣判」。

珠海駕車撞人案件引起當地官場「地震」，包括珠海市長黃志豪、副市長兼公安局長謝仁思、香洲區長劉齊英、香洲副區長付輝，都在12月8日辭職。12月23日，香洲區區委宣傳部發文，透露區委書記李偉輝已去職，新書記為劉力。次日，主管公檢法的珠海政法委書記吳軾（59歲）證實去職，新書記為前湛江政法委書記陳元。

最高法院11月23日曾要求，對於重大惡性犯罪，必須依法從嚴從重懲處，及時審理宣判。與珠海撞人案一樣速審速判的，還有湖南常德永安小學門外「11·19」駕車撞人案，周一（23日）一審開庭並當庭以「以危險方法危害公共安全罪」重判肇事司機黃文死緩。該案導致30人輕傷或輕微傷。