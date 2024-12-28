便無人機彈射 或成全球首艘母艦

軍事專家杜文龍指出，今後無人機等垂直起降飛機都能在四川艦彈射，如果能把珠海航展這麼多攻擊型、偵察型的無人機在076上通過電磁彈射升空，那麼今後這艘兩棲攻擊艦就會變身全球第一艘無人機航空母艦，它的打擊範圍和打擊效果將會明顯發展。

可三棲攻擊作戰

運營維護成本低

在中國海軍裝備中，076型兩棲攻擊艦是僅次航母的「次等主力」。軍事專家張軍社說，076型的兩棲突擊作戰能力強，可搭載一個兩棲作戰營兵力，快速抵達目的地登陸作戰。「事實上，該型艦具備三棲攻擊作戰能力，既可以平面登陸，也可以機降和空降作戰。」

江蘇海事職業技術學院軍士學院院長袁周撰文稱，076能在「大洋決戰」中為航母提供全方位、全天候的態勢感知能力，彌補艦載固定翼預警機的不足；亦能隨時提供快速的火力支援和打擊能力。此外，076使用便捷，建造周期短，運營和維護成本低。無人機母艦通過相對較低的人員配置和維護成本，能夠提供高效實用的戰鬥力，保護中國海外利益。