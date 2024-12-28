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首創電磁彈射四川艦下水 海軍添王牌 體型超美軍兩棲艦同款 日媒：或用於威懾台海南海

【明報專訊】首艘國產076型兩棲攻擊艦昨日正式下水，命名為四川艦，官方並首度公開該型艦數據，包括全球首創在兩棲艦上應用電磁彈射技術，可搭載固定翼飛機增添制空、縱深打擊能力，艦體比075型或美軍同型號兩棲攻擊艦更大，可運載更多搶灘重型裝備，是中國海軍提升遠海立體作戰能力的重要「王牌」。

中國自主研製建造的076型兩棲攻擊艦首艦下水命名儀式，昨日在上海滬東中華造船廠舉行，中央軍委批准076型兩棲攻擊艦首艦命名為「中國人民解放軍海軍四川艦」，舷號為「51」。現場舉辦擲瓶禮，一瓶香檳撞擊艦體碎裂，彩球同時打開，彩帶從艦舷飛射而出，船塢開始注水。

新華社介紹，四川艦滿載排水量4萬餘噸，設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，首創應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等，是海軍新一代兩棲攻擊艦。該艦下水後，將按計劃開展設備調試、繫泊試驗、航行試驗等工作。

長江口航道今管制 或海試

根據上海海事局航行警告，長江口的大型船舶深水航道出口12月28日實施交通管制，外界估計是四川艦的海試行動，亦有可能是航母福建艦的第六次海試。

對比前不久訪港的075型「海南」號兩棲攻擊艦，軍事專家杜文龍對央視指出，076型無論是排水量、外部尺寸都有明顯提高與發展，艦載機數量和型號明顯增加。由於尺寸較大，076型可攜帶更多的重型裝備，如氣墊登陸艇，登陸作戰兵力規模將有巨大躍升與發展，可以在更遠的地點、以更加立體的方式完成兩棲作戰任務。杜文龍稱，全世界使用無人機作為艦載機最核心最主要的部分，目前只有076型具備（見另稿）。

075型目前服役的有海南艦、廣西艦、安徽艦，因具備平直甲板起降直升機，又有「直升機航母」之稱。不過075型兩棲艦在搶灘登陸戰時，無法執行縱深目標轟炸和空戰任務。美國兩棲攻擊艦亦與075型大小相近，美軍通過讓兩棲艦搭載垂直起降戰機，增加空戰能力，兩棲打擊艦隊因此具備執行遠洋任務能力。不過垂直起降戰機航程短、載彈量低，中國在兩棲攻擊艦安裝電磁彈射，完全改變設計理念，戰機起降速度也更快捷。

建造速度驚人 料再添三四艘

除了具備小型航母戰力，又有運兵搶灘功能，四川艦昨日的公開亮相引起各方強烈關注。同時，其建造速度也非常驚人。公開信息顯示，四川艦去年開工建造，同年10月進入旱塢成型建造階段，今年中已經順利合攏成型。10月，雙艦島和電磁彈射系統搭建完畢。12月，艦島電子設備安裝完成並進入刷漆階段，最終年尾正式下水亮相。預計未來再建造三四艘076型兩棲艦。

日本放送協會（NHK）表示，四川艦下水意在宣傳解放軍海洋作戰能力的提高，在台海緊張和南海衝突加劇時，中國似乎打算以此增加威懾力。

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