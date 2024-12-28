柯交保700萬暫獲自由 拘百日堅持非貪污之人

5被告全保釋 柯明顯蒼老

檢方：將提抗告

柯文哲因京華城容積率、政治獻金兩大案已被羈押113天，檢察官在本周四偵結起訴，並請判處28.5年的重刑。綜合台灣傳媒報道，案件移審到台北地方法院後，經歷晚間長達5小時的「接押庭」（審理是否繼續羈押或給予交保），法官裁定5名被告全數獲准保釋。

昨日中午時分，柯文哲在繳交保釋金後，步出台北地方法院，他穿着拖鞋，頭髮花白、臉容憔悴，比被羈押前明顯蒼老。大批柯文哲的支持者「小草」在法院外聲援，高叫「人民的選擇柯文哲」及「阿伯辛苦了」等口號。

柯文哲隨後返到寓所，先在家門前跨火盆去霉運，太太陳佩琪隨即簇擁上前。柯接受採訪時一度哽咽落淚，表示仍相信自己不是會貪污圖利違法的人，「但碰上這些風風雨雨，人生還是需要檢討」。他感謝這麼多人為他加油打氣，讓他撐過難關。

新竹見病父 母：柯一直哭

柯文哲強調，他沒有因為這件事讓內心充滿仇恨，相信用正面的力量才能讓台灣社會變得更好，並盼大家繼續努力。他返家後在facebook更新帖文，稱回家後要「陪家人、盡孝道」，還稱「很多一言難盡，就待真相還原」。當天下午，柯文哲到新竹市探望住院中的父親柯承發，柯文哲母親何瑞英離開醫院時表示，父子相見後柯文哲一直哭。

柯文哲昨早亦發文批評控方的指控欠缺證據，包括將京華城發展商、威京集團主席沈慶京在某個時間提取的現金，湊出近1500萬元的數字，指控成行賄，卻沒有任何收賄的時間地點，企圖以蒼白無力的證據，羅織巨大罪名。

至於同案被告威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、柯文哲競選辦總部財務長李文宗和台北市議員應曉薇，亦在繳交保釋金後逐一離開法院。5人均限制出境、出海，且不得有任何接觸同案被告、證人行為。

民眾黨：群策群力籌保金 未用內部錢

由於柯文哲的保釋金高達3000萬，一度傳出籌不出錢，但最後仍湊齊。民眾黨立委黃國昌透露，這是一群默默支持民眾黨的朋友群策群力，才能順利把主席接出來，「絕對不是今日清晨才開始籌錢」、「絕對不會用民眾黨的錢」。