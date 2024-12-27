駐京周記：北京常住人口降 節日氣氛減

商圈客流疏 樂園少人去

房子降價無人租

在上海迪士尼每天都有約4萬人進場的情况下，平安夜和聖誕節兩天的環球影城入場人數僅在兩萬人以內。除了北京沒有過聖誕節的「傳統」以外，記者體感今年北京的人也越來越少，節日氣氛自然淡了許多。

兩天前，記者搭的士經過長安街，聽老北京的司機念叨：「以前晚上7、8點開車走長安街堵得走不動路，最近連長安街都好走了不少。」西單商場年底就要停業，王府井附近的商場吃飯都不用排隊。即便高峰期的地鐵1號線，也不似記者剛到北京時擠得腳不沾地的樣子。過了高峰期還經常有座位。

更明顯的還是房屋租賃市場。12月份某中介後台房源達到近10萬套，無論房東如何降價，很多房子都沒有人租，中介寧願解約賠錢，也要和房東解除租房合同。前一年房租還在6000元（人民幣，下同）的單位，今年降價到5000元都少有人問津。記者去年曾在東四環外租的房子今年降了800元，卻直到現在也沒租出去。

官方12月7日發布的《北京人口藍皮書·北京人口發展研究報告（2024）》最新數據顯示，2023年末，北京市常住人口為2185.8萬，而在2021年底，北京市常住人口還在2188.6萬人。尤其在2020至2021年，遷出人口增長19.5%的情况下，2023年末的常住人口比2021年還減了2.8萬人。

年輕人降老人佔比升

而從年齡分布來看，北京15至64歲勞動年齡人口規模從2015年出現持續下降趨勢，2022年降至1590.2萬人，到了2023年降到1482.3萬。2023年北京市60歲及以上老年人口達494.8萬，佔常住人口22.6%，在常住人口中所佔比重的增幅大於2022年。勞動年齡人口逐年下降，老年人口逐年上升。

儘管都是超一線城市，北京常住人口下降的同時，上海的常住人口卻有所回升。2023年末，上海全市常住人口為2487.45萬，相較於2022年底的2475.89萬，增加11.56萬人。

明報記者 王佩凡