毛誕131周年 京湘現紀念人潮

【明報專訊】中共開國領袖毛澤東昨（26日）適逢誕辰131周年，多家官媒發文紀念，位於北京的毛主席紀念堂和位於湖南韶山的毛澤東故居當天上下午均開放民眾參觀。《人民日報》昨在微博發文說：「毛澤東同志把自己的一生獻給黨和人民，留下了永志後人的崇高精神風範。對毛澤東同志的最好紀念，就是把他開創的事業繼續推向前進。今天，緬懷一代偉人毛澤東！」
官媒發聲籲「緬懷偉人」
內地官場素有「逢十大慶（紀念），逢五小慶（紀念）」的傳統。去年，中共中央在人民大會堂舉行座談會，紀念毛澤東誕辰130周年，國家主席習近平出席並發表講話。昨是毛誕131周年，多由官媒刊文紀念。「央視新聞」在官方微博發布彩色版開國大典影像，並配文說，「1893年的今天，毛澤東出生於湖南湘潭。重溫珍貴畫面，緬懷偉人！吾輩奮進！」
北京廣播電視台「北京時間」官微稱，群眾昨早頂着寒風排起長隊，前往天安門毛主席紀念堂紀念毛澤東。在湖南，《湖南日報》在官微發布影片，稱「韶山人山人海，只為深情緬懷毛主席」。 另據中新網報道，昨日，湖南湘潭各界人士代表在韶山向毛澤東銅像敬獻花籃。網傳影片顯示，自昨凌晨始，韶山毛澤東廣場已是人潮湧湧，人們或揮舞紅旗，或手持毛澤東畫像，或展示「幸福不忘毛澤東」等標語，以各種方式紀念毛澤東誕辰。
與毛澤東有關的兩處紀念館，昨亦正常開放。北京的毛主席紀念堂開放至下午，韶山毛澤東同志紀念館昨也發布公告稱，本館所轄各景點周四均正常對外開放，包括毛澤東同志故居景區、生平展區、專題展區、南岸私塾、毛氏宗祠，其中毛澤東故居、生平展區、專題展區需要實名制預約。