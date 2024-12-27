毛誕131周年 京湘現紀念人潮

官媒發聲籲「緬懷偉人」

內地官場素有「逢十大慶（紀念），逢五小慶（紀念）」的傳統。去年，中共中央在人民大會堂舉行座談會，紀念毛澤東誕辰130周年，國家主席習近平出席並發表講話。昨是毛誕131周年，多由官媒刊文紀念。「央視新聞」在官方微博發布彩色版開國大典影像，並配文說，「1893年的今天，毛澤東出生於湖南湘潭。重溫珍貴畫面，緬懷偉人！吾輩奮進！」

北京廣播電視台「北京時間」官微稱，群眾昨早頂着寒風排起長隊，前往天安門毛主席紀念堂紀念毛澤東。在湖南，《湖南日報》在官微發布影片，稱「韶山人山人海，只為深情緬懷毛主席」。 另據中新網報道，昨日，湖南湘潭各界人士代表在韶山向毛澤東銅像敬獻花籃。網傳影片顯示，自昨凌晨始，韶山毛澤東廣場已是人潮湧湧，人們或揮舞紅旗，或手持毛澤東畫像，或展示「幸福不忘毛澤東」等標語，以各種方式紀念毛澤東誕辰。

與毛澤東有關的兩處紀念館，昨亦正常開放。北京的毛主席紀念堂開放至下午，韶山毛澤東同志紀念館昨也發布公告稱，本館所轄各景點周四均正常對外開放，包括毛澤東同志故居景區、生平展區、專題展區、南岸私塾、毛氏宗祠，其中毛澤東故居、生平展區、專題展區需要實名制預約。