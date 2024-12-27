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稱藍白將更緊密 國民黨籲毋枉毋縱

【明報專訊】現時仍是民眾黨主席的柯文哲遭起訴後，將如何影響未來藍白合作；國民黨內評估，案件的起訴範圍與涉案人，會是「藍白合」未來關鍵之一；現階段的藍白合作皆以政策為導向，柯被起訴「只會讓合作更為緊密」。

黨內分析指罪證明確或不挺柯

籲民眾黨「要想清楚」

國民黨中央昨就柯案回應，秉持一貫立場，呼籲司法機關應公正廉明、毋枉毋縱，要有具體事證，更不可以羅織罪名。《聯合報》引述國民黨黨內人士分析，國民黨的立場會維持以司法判斷柯案後續，若柯罪證明確，黨內一派主張轉而不挺柯，但藍白在立法院的合作不會受影響。該人士亦呼籲民眾黨「要想清楚」，指如果案情擴大或已經很明朗，為了民眾黨未來發展與存續能量，「還是要面對現實往前走」。

近日台立法院幾次充滿紛爭的修法，均是在藍白合作下通過。柯文哲遭羈押後，國民黨黨中央當時表示，在野合作天經地義，柯文哲的司法案件以及在野黨合作，是兩個「不同層次的問題」。

儘管民眾黨仍力挺柯文哲，並堅稱不接受其辭任黨主席，黨內權力面臨重組已是必然。國民黨黨內人士表示，柯案起訴範圍及被告人等，會是藍白合未來關鍵之一。藍白怎麼合，將視民眾黨權力重組後，國民黨將與「誰」合作；此人是否願意就整體形勢配合在野互動，也要取決於民眾黨內有無其他派別從中阻撓。

相關字詞﹕民眾黨 國民黨 藍白合 柯文哲

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