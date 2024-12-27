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認定柯收賄400萬 檢方求刑28年 斥綠營政治追殺 民眾黨：堅信會被無保請回

【明報專訊】台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案羈押迄今114天，台北地檢署昨（26日）宣布全案偵結，正式起訴柯文哲等11人。柯文哲遭檢方以涉嫌收賄、圖利、侵佔、背信4項罪名，求處28年6個月刑期。民眾黨昨批評起訴為政治追殺，堅信柯清白，強調只有他能領導民眾黨。另邊廂，先前表示會參選黨主席的民眾黨創黨元老蔡壁如，昨請辭台中市政府顧問。

台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案，昨召開記者會並公布190頁起訴書全文。綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，檢方認定2022年9月12日沈慶京親自傳訊息，感謝柯文哲協助放寬京華城容積率；2022年10月18日京華城商辦動土典禮，時任台北市長柯文哲親自出席。典禮後，沈慶京交代秘書從帳戶領取現金，交付1500萬元（新台幣，下同）由柯文哲親自收款，柯將錢交給時任秘書許芷瑜保管。檢方查扣柯文哲硬碟，發現記載「2022.11.1小沈1500」，沈慶京戶口也被查出提領紀錄。

許芷瑜8月29日奉命搭機赴日本至今未回台，檢方聯繫其返台未果，續追下落。此外，前鼎越開發董事長朱亞虎受沈慶京之命，以7名員工當人頭，共捐210萬政治獻金給民眾黨，檢方認為兩筆錢共1710萬元（約405萬港元），就是柯文哲的收賄金額。

沈慶京遭求刑17年

至於京華城案其他涉案人員，關鍵人物威京集團主席沈慶京涉犯貪污治罪條例，以及違背職務行賄，共被檢方起訴求刑17年；國民黨台北市議員應曉薇遭指收受沈慶京5250萬元，除涉犯違背職務收賄，還有洗錢罪嫌，檢方求刑16年半；前台北市副市長彭振聲求刑3年；前台北市長辦公室主任、柯競總財務長李文宗，檢方指其以木可公司名義侵佔數千萬元政治獻金，又指示胞妹李文娟銷毀木可公司損益表，並且犯後態度不佳，求刑17年4個月，褫奪公權5年。另外，涉捲入柯文哲政治獻金案的精華會計師事務所會計師端木正，遭求刑一年。

民眾黨緊急應變小組召集人林富男昨記者會指出，北檢經過4個月偵查未能查出金流，卻拼湊證據起訴柯文哲，形同濫權行為。他指控賴清德政府配合司法機關與媒體抹黑柯文哲，堅信柯文哲會被無保請回，並強調民眾黨沒有代理主席問題，「我們一定等柯文哲回來，柯文哲百分之百繼續領導民眾黨，主席沒有第二人選」。

蔡壁如請辭台中市政府

民進黨昨表示，盼相關涉案人員誠實面對，立院黨團總召柯建銘稱，這很明顯就是判無期徒刑。另邊廂，民眾黨創黨元老蔡壁如昨日獲准請辭台中市政府顧問，她受訪稱，自己心情不佳，「不管怎樣（柯被起訴）都不是好消息」。她日前口頭請辭時稱，如果沒有人參選民眾黨主席，她責無旁貸。

逾百小草抗議「放人」

昨日傍晚6時許，超過百名「小草」（柯文哲支持者）至台北地檢署門口，在馬路上席地而坐高呼「放人」，警方則舉牌警告非法集會。

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相關字詞﹕台北地檢署 起訴 民眾黨 京華城案 柯文哲

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