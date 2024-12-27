滬蘇湖高鐵開通 上海往湖州行程縮半

新華網報道，開通運營首日，昨上午10時首班「樂遊長三角·新韻江南古鎮」品牌旅遊列車從上海虹橋站駛出。上海遊客樓莉女士說，「以前高鐵往返上海湖州兩地，要兩個鐘頭，現在最快只需要43分鐘。得知開行旅遊列車的消息後，我和家人立刻報名嘗鮮，去南潯古鎮好好玩一玩！」

長164公里 26分鐘到蘇州

滬蘇湖高鐵自上海虹橋站起始，途經江蘇省蘇州市，終站浙江省湖州市湖州站，線路全長164公里，設上海虹橋、蘇州南、湖州等8座車站。列車的設計時速為350公里，因此從上海到湖州的旅行時間將比以前縮短一半，僅需43至55分鐘；到蘇州僅需26分鐘。此外，該線路的開通，令前往杭州的時間減少至78分鐘。

湖州市發展和改革委員會副主任沈培明表示，滬蘇湖高鐵開通後，湖州與上海真正實現產業、資金、技術、人才等聯動發展。中國鐵路上海局集團有限公司運輸部高級工程師韋強指出，這條高鐵對上海也同樣重要，可以解決上海鐵路客運樞紐功能過於集中的問題，有效疏解滬寧、滬杭鐵路通道運輸壓力。

長三角鐵路破1.5萬公里

隨着滬蘇湖高鐵開通，長三角鐵路營業里程突破1.5萬公里，亦成為中國高鐵網最密集的區域。