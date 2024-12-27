經濟普查揭第三產業從業增 國統局：顯高質量發展成效 租賃業增72%稱冠 金融業跌32%

第二產業減5% 建築業跌12%

批發零售業從業最多

綜合新華社和「央視新聞」報道，普查主要針對內地第二及第三產業。據國統局昨公布的《第五次全國經濟普查公報》，截至2023年底，全國有3327萬個法人單位，較第四次普查的2018年底增長52.7%；居前三的行業是批發和零售業、租賃和商務服務業以及製造業，佔比分別為30.6%、13.8%、12.2%。

在近年內地技術進步、產業結構變化下，第二產業人員減少，第三產業人員增加。2023年末，第二產業和第三產業從業人員近4.29億，較2018年末增長11.9%。其中第二產業1.64億，下降4.8%，主要是建築業較2018年減少11.9%。另外，個體經營戶8799.5萬個，從業人員近1.8億。

與此同時，第三產業從業數量和增幅遠大於第二產業，有近2.65億人，較2018年末增長25.6%。其中批發和零售業最多，有5325.7萬人，增長三成；租賃和商務服務業從業人員增幅最大，增長72.5%；金融業則下降32%。

指新興服務業吸納就業作用增強

國統局國民經濟綜合統計司負責人王冠華解釋，主要是近年中國產業結構調整，服務業佔國內生產總值的比重提升；加上中國的工業生產效率提升，在製造業高端化、智能化發展的背景下，不少工業企業通過智能化改造提高生產效率，帶來了從業人員的調整。王還稱，新興服務業快速發展，吸納就業的作用增強。信息傳輸、軟件和信息技術服務業從業人員較5年前增加507萬人。

國統局局長康義表示，普查結果顯示，第二產業和第三產業單位數量大幅增加，吸納更多從業人員。此外，企業資產規模不斷壯大，營業收入較快增長，科技創新能力持續提升，勞動生產效率有所提高；產業結構優化升級，數字經濟發展壯大，5年來中國高質量發展取得明顯成效。

全國經濟普查每5年展開一次，分別在逢3、逢8的年份實施。第五次全國經濟普查的標準時點為2023年12月31日，普查的時期資料為2023年度，普查對象是內地境內從事第二產業和第三產業活動的全部法人單位、產業活動單位和個體經營戶。