「特供酒」損黨政軍形象 全國銷毁13萬瓶

新華社昨報道，國家市監總局周二（24日）展開「特供酒」清源打鏈專項行動罰沒物資全國統一銷毁活動。主會場設在貴州黔南布依族苗族自治州，10個省（區、市）相關城市設分會場，主、分會場透過視像連線同步銷毁，全國共銷毁「特供酒」13.2萬瓶，包裝材料9.2萬件。

市場監管總局相關負責人表示，近年一些不法分子虛假標註或宣傳與黨政機關和軍隊有密切關聯的特定名稱、標誌建築物、官方活動等信息，製售「特供」、「專供」、「內供」等假冒偽劣酒類商品，損害黨政機關和軍隊形象，擾亂線上線下市場秩序，欺騙誤導消費者。

打擊10月 拘1140人涉款16億

市場監管總局本年3月起展開為期一年的「特供酒」清源打鏈專項行動，發現不法分子非法製售的所謂「特供酒」，具生產條件惡劣、以次充好、來源不明、原料劣質等問題。截至目前，市場監管總局掛牌督辦20宗重大案件，各地市場監管部門立案查處1971宗相關案件，聯合公安部門共計查獲66.19萬瓶「特供酒」，涉案金額16.43億，拘捕1140名疑犯。

內地近年多次展開遏制非法製售「特供酒」行動。中央軍委後勤保障部、公安部等6部門2022年曾發布《關於禁止銷售「軍」字號煙酒等商品的通告》，嚴禁線上線下銷售「軍」字號煙酒等商品。