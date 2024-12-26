京華城案今偵結 柯面臨10年監禁 料起訴11人 民眾黨促公開起訴書證據清單

柯妻黃珊珊不被起訴

據台媒此前報道，在京華城案，由於本周五是同案被告、國民黨籍台北市議員應曉薇羈押最後期限，台北地檢署今將偵結並起訴柯文哲等人。

「聯合新聞網」報道，預計今日出爐的起訴資料，包括京華城和政治獻金兩大犯罪事實。檢察官治罪適用法條包括《貪污治罪條例》的違背職務行收賄罪、圖利罪、公益侵佔罪、背信罪，以及洗錢防制法的洗錢罪等。

報道指，由於柯文哲不認罪，起訴書將以大篇幅論告其罪行，並從重依法定刑，對柯求處超過10年監禁的重刑。柯文哲妻子陳佩琪和民眾黨立委黃珊珊雖捲入案情，但查無犯罪證據，不予起訴。

蔣萬安：設跨局處小組 按起訴書處理

就京華城案處理，台北市長蔣萬安昨指出，已成立府級跨局處小組，並有法務局、都發局、建管處和專家學者等，針對各種狀况研議，若柯文哲遭起訴，將按起訴書內容作相對應處理。

京華城曾是全台最大購物中心，多年來向台北市政府申請提高地積比率但被拒。直到柯文哲出任市長期間，地積比率獲批倍增至8.4倍，當中包括20%地積比率獎勵，被質疑涉及貪污，為發展商圖利護航。

檢方認為，母公司威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%容積樓地板面積，指示鼎越開發前董事長朱亞虎帶領7名威京集團高管，每人將30萬元新台幣（約7.1萬港元）匯入柯文哲指定的民眾黨政治獻金專戶。

柯文哲則下令前副市長彭振聲主持都市計劃委員會，和應曉薇共同促成京華城容積率擴增至840%，讓沈慶京獲不法利益逾1.8萬平方米。事成後，沈慶京再付1500萬新台幣（約356萬港元）予柯文哲。

經數月偵查，檢方已聲押柯文哲、沈慶京、彭振聲、柯的前市長辦公室主任李文宗、應曉薇、朱亞虎、應的助理吳順民7人；其中吳順民、朱亞虎已認罪。

黃國昌昨表示，台灣司法公信力早已被民進黨踐踏得體無完膚，他呼籲台北地檢署今召開記者會時一併公布起訴書及證據清單。