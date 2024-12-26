惹印度孟加拉反對 雅魯藏布江下游水電站准動工

【明報專訊】中國政府近日已核准位於西藏的雅魯藏布江下游水電工程大型基建項目，外界估計這座「超級水電站」發電量將達三峽的3至5倍，總造價或逾1萬億元（人民幣，下同，約1.07萬億港元）。處於雅魯藏布江下游的印度、孟加拉擔心新建超級大壩影響當地水文，曾向中國表達反對。
外界料電量三峽5倍 造價萬億
新華社昨報道，雅魯藏布江下游水電工程將為加快構建新發展格局、推動高質量發展發揮作用，對深入推進「雙碳」戰略（中國計劃2060年達「碳中和」，2030年前「碳達峰」）、應對全球氣候變化具重大意義。該工程利用雅魯藏布江的水能資源，帶動周邊太陽能、風能資源開發，建設水風光互補的清潔能源基地，是中國推動能源綠色低碳轉型的重大舉措。該工程建設將直接帶動當地工程建造、物流運輸、商貿服務等產業快速發展，創造職位。竣工後將提升電力、水利、交通等基礎設施水平，加強西藏地區與其他地區發展對接。
中方强調，雅魯藏布江下游水電工程堅持生態優先，通過大量地質勘探和技術積累，依託工程建設加強當地生態環境監測網絡體系，實現人與自然和諧共生。中方暫未透露雅魯藏布江下游水電工程大型基建項目的具體位置，不過雅魯藏布江下游適合修建水電站的區域位於墨脫縣。
此前，印度政府擔心該「超級水電站」導致下游流量不穩定，考慮在與西藏接壤的印控藏南地區修建一座大壩以抵消中方影響。「美國之音」引述印度學者Malik Fida Khan稱，大壩也可能攔住部分沉積物，削弱下游土壤肥力。