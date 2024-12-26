惹印度孟加拉反對 雅魯藏布江下游水電站准動工

外界料電量三峽5倍 造價萬億

新華社昨報道，雅魯藏布江下游水電工程將為加快構建新發展格局、推動高質量發展發揮作用，對深入推進「雙碳」戰略（中國計劃2060年達「碳中和」，2030年前「碳達峰」）、應對全球氣候變化具重大意義。該工程利用雅魯藏布江的水能資源，帶動周邊太陽能、風能資源開發，建設水風光互補的清潔能源基地，是中國推動能源綠色低碳轉型的重大舉措。該工程建設將直接帶動當地工程建造、物流運輸、商貿服務等產業快速發展，創造職位。竣工後將提升電力、水利、交通等基礎設施水平，加強西藏地區與其他地區發展對接。

中方强調，雅魯藏布江下游水電工程堅持生態優先，通過大量地質勘探和技術積累，依託工程建設加強當地生態環境監測網絡體系，實現人與自然和諧共生。中方暫未透露雅魯藏布江下游水電工程大型基建項目的具體位置，不過雅魯藏布江下游適合修建水電站的區域位於墨脫縣。

此前，印度政府擔心該「超級水電站」導致下游流量不穩定，考慮在與西藏接壤的印控藏南地區修建一座大壩以抵消中方影響。「美國之音」引述印度學者Malik Fida Khan稱，大壩也可能攔住部分沉積物，削弱下游土壤肥力。