住建部：今年「保交房」續達標 樓市回穩

交樓338萬套 300市改造城中村

綜合新華社、中新社報道，會議總結今年工作成果稱，當局着力化解房地產企業風險，推動地級及以上城市全部建立房地產融資協調機制，「白名單」項目擴大；建立「以人定房、以房定地、以房定錢」要素聯動新機制，主要大中城市編制實施住房發展年度計劃；目前各地持續「保交房」向好，已達標交付住房338萬套。

另外，城中村改造擴圍至300多個城市，落實城中村改造項目1790個，建設籌集安置住房161.7萬套，改造城市危舊房7.4萬套/間，建設籌集配售型保障性住房、保障性租賃住房、公租房共計172萬套。

自2022年下半年始，內地曾爆發爛尾樓業主斷供潮，百多個城市受影響。此後，中央政府強力介入，為穩定房地產業，要求地方政府及房地產開發商「保交房」（保交樓）。

明年改革賣樓制度 重增供應

會議部署2025年重點工作時提到，明年要持續推動房地產市場止跌回穩，着力釋放需求的同時改善供應。當局計劃落實「四個取消、四個降低、兩個增加」等存量政策和增量政策，支持剛性和改善性住房需求；發揮住房公積金支持作用；推進城中村和危舊房改造、貨幣化安置（向拆遷戶賠償，供其自行買樓），在新增100萬套的基礎上繼續擴大城中村改造規模，消除安全隱患，改善居住條件。

供給方面，商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量；根據需求確定供給，增加保障性住房、配售型保障房供應，幫助新市民、青年人、農民工等安居。當局亦提出加快建立房屋全生命周期安全管理制度。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，2025年將是內地房地產市場止跌回穩的關鍵期。他認為，當局明年推進銷售制度改革，有關政策會加大力度支持現房銷售。